Manresa celebrarà la setzena edició d’un dels festivals poètics i literaris de referència a Catalunya, el Tocats de Lletra de Manresa, del 18 al 30 d’octubre. En aquesta edició tindrà com a títol “Acollits”, un lema de plena d’actualitat que també tindrà relació amb Manresa 2022, l’esdeveniment que commemora els 500 anys de l’acollida de la ciutat a Ignasi.

En total, el festival reunirà una trentena d’activitats, en una programació que es donarà a conèixer properament, i que tindrà com a protagonistes, com cada any, la poesia, la paraula i la música, amb la participació de nombrosos creadors i noms propis de referència en el món de les lletres. Es tracta d’un certamen plenament consolidat en el calendari cultural de la ciutat i d’autèntica referència a Catalunya.

De moment, el festival Tocats de Lletra 2022 ja ha fet pública la imatge gràfica, obra de la fotògrafa manresana Eva Bozzo, una professional amb una àmplia trajectòria en el sector.

El festival és organitzat per l’Ajuntament de Manresa, el Gremi de Llibreters i Òmnium Cultural, amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes, de la Diputació de Barcelona i d’entitats del territori. El web de Tocats de Lletra centralitzarà properament tota la informació referent al festival, amb la programació de tots els espectacles. També es podrà seguir tota la informació al canal de Twitter @tocatsdelletra i a les xarxes socials de Manresa Cultura i de l’Ajuntament de Manresa.