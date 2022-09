Un error logístic de la distribuïdora de llibres més gran de l’Estat, Entredos, ha deixat el sector llibreter desproveït. Novetats que arriben amb molt poques unitats, un sistema informàtic col·lapsat i un embut en les comandes de llibres són alguns dels problemes als quals s’enfronten la majoria de llibreries de Manresa des de principis d’agost, segons han explicat a aquest diari.

«En condicions normals, la demanda d’un llibre triga dos o tres dies a arribar, ara tarda setmanes», comenta Gerard Muixí, propietari de la llibreria dedicada a la literatura infantil i la narrativa breu Poques Paraules, ubicada al carrer Urgell. «Les novetats arriben amb comptagotes, els llibres de fons per fer reposicions gairebé no arriben i hi ha editorials de les quals no he rebut res des del juliol», es queixava ahir Muixí.

L’origen del problema es troba en la fusió de dos dels referents en la distribució a Espanya. Les catalanes Les Punxes i Àgora Solucions Logístiques es van unir a principis d’any per crear Entredos Logistics, una nova empresa que va iniciar la seva activitat aquest agost. Aquesta unió ha comportat el trasllat de tot l’emmagatzematge i el control de la distribució a un nou centre ubicat al Park Logístic Prologis, a la Granada (Alt Penedès). Des d’aquest magatzem, Entredos Logistics dona servei a més de 200 segells editorials, que tenen en catàleg uns 60.000 títols, per abastir 2.500 llibreries de tot Espanya. O almenys, és el que hauria d’estar fent. Des de la posada en funcionament del centre, però, la cadena de subministrament s’ha vist alterada.

Dilluns, la distribuïdora reconeixia en un comunicat «la impossibilitat de servir una part important de les comandes a les llibreries i altres punts de venda». Entredos diu que s’ha solucionat el repartiment de novetats i que ara treballen «dia i nit per resoldre tot allò que impedeixi l’entrega de llibres», especialment la distribució de llibres de fons.

«Tot havia de començar a funcionar el 21 d’agost però quan van posar en marxa el magatzem hi havia una part que encara no estava acabada i els llibres no eren a lloc», explicava Cristina Blesa, de la llibreria Rubiralta del carrer del Born. A la botiga ja fa setmanes que no pot oferir el servei de comandes perquè no arriben i les novetats, que sí que ho fan però amb comptagotes, es distribueixen amb 15 dies de retard.

L’error ha generat situacions complicades, com per exemple durant la Setmana del Llibre en Català, que va tenir lloc del 9 al 18 de setembre. «La gent que sap que han sortit molts llibres i els volen, potser no els han pogut comprar perquè no han arribat a temps», lamentava Blesa. La llibretera també recalcava les dificultats que es presenten a l’hora de gestionar les poques comandes que sí que arriben a l’establiment: «Les caixes són totes iguales i no es poden identificar, cosa que abans es podia fer només veient-les perquè l’etiquetatge era diferent». Aquesta situació ha «empipat una mica» els llibreters, com en el cas de Maria Alba Serra, de la llibreria Roca, del carrer Sant Miquel. A banda del retard en la distribució, que ha afectat principalment els segells en català, la comerciant recalca que li agradava més l’antiga gestió d’albarans.

A la Parcir no arriben els llibres de fons ni les novetats des de fa un mes i mig. Antoni Daura, al capdavant del local ubicat al carrer Àngel Guimerà, descrivia la situació com «un entrebanc important» que està causant «una pèrdua general per a tot el sector». Daura destacava que els damnificats són molts: «A mitjà termini tot es normalitzarà i qui hi perdrà més seran els mateixos autors i editors afectats, ja que possiblement veuran que el recorregut comercial del seu llibre s’escurçarà perquè en vindran altres novetats al darrere».

A Entredos asseguren que aquesta setmana s’ha iniciat el servei de comandes de manera «gradual i prioritzant el fons i les lectures obligatòries», paral·lelament a les devolucions i les novetats.