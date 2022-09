La setzena edició del festival literari manresà, Tocats de Lletra, se celebrarà enguany del 18 al 30 d’octubre. En aquesta edició tindrà com a títol «Acollits», un lema d’actualitat que també tindrà relació amb Manresa 2022, l’esdeveniment que commemora els 500 anys de l’acollida de la ciutat a Ignasi. En total, el festival poètic reunirà una trentena d’activitats –el programa encara no s’ha fet públic– en diferents espais de la ciutat. La imatge gràfica la signa la fotògrafa manresana Eva Bozzo. El festival és organitzat per l’Ajuntament de Manresa, el Gremi de Llibreters i Òmnium Cultural, amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes, de la Diputació de Barcelona i entitats vinculades a l’àmbit cultural i literari del territori.