Josep Pons, Núria López-Bigas, Uve Solutions, Pedro Martínez, PADES Bages, Santi Arisa i Manel Alías rebran dia 7 de novembre al teatre Kursaal de Manresa els premis Regió7 d’enguany, en un acte que se celebrarà a les 8 del vespre i que reconeixerà els assoliments dels guardonats amb tota la societat civil de la Catalunya central com a testimoni. Durant la gala, també es lliurarà el premi Tendències, que reconeix artistes prometedors de la Catalunya central. T'expliquem els perfils de tots els guanyadors breument:

Josep Pons, premi Ambaixador

Fill de Puig-reig, és considerat un dels directors d’orquestra més rellevants de la seva generació. Va fundar l’Orquestra de Cambra del Teatre Lliure , és director honorari de l’Orquesta y Coro Nacionales de España, que va dirigir, i va ser director musical de les cerimònies de Barcelona 92. Té el Premi Ciutat de Barcelona i el Premio Nacional de Música.

Núria López, premi Ciència i Tecnologia

Nascuda a Monistrol de Montserrat, és investigadora de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), i cap del Laboratori de Genòmica Biomèdica a l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. Lidera un equip de recerca sobre intel·ligència artificial aplicada a la genètica del càncer. Ha publicat més de cent articles en revistes internacionals.

Pedro Martínez, premi Esports

Amb 30 anys a la Lliga ACB, Martínez ha preparat en tres etapes el Bàsquet Manresa. El tècnic badaloní va liderar l’equip manresà en la temporada més espectacular de les últimes dècades, la 2021-22, en què el Baxi va guanyar la Lliga Catalana, va jugar la Copa del Rei i els play-off i de la lliga i va disputar una final europea per primer cop a la seva història.

UVE Solutions, premi Empresa

Nascuda el 2007, la manresana UVE Solutions connecta mitjançant una plataforma digital els fabricants i els distribuïdors de productes d’alimentació i begudes del sector de la restauració per millorar els processos de negoci de les dues parts. L’empresa té clients grans distribuïdors internacionals i ja opera en diversos països europeus i africans.

PADES Bages, premi Actius Socials

Unitat de cures pal·liatives que ara compleix 25 anys de funcionament. Es un equip integrat per professionals de la Fundació Sant Andreu Salut i de l’ICS , i té com a principal missió millorar la qualitat de vida de les persones malaltes i acompanyar els pacients en situació terminal, un servei amb seu a Sant Andreu altament valorat pels ciutadans.

Manel Alías, premi comunicació

Periodista berguedà format a Regió7, Alías ha estat corresponsal de TV3 a Moscou, d’on ha tornat amb un llibre sobre la societat russa que desmunta tòpics. Els set anys de feina a la capital russa han estat la base de la feina que ha desenvolupat sobre el terreny en diferents estades als fronts de la guerra d’Ucraïna.

Mar Pujol, premi Tendències

Cantant, compositora i guitarrista del Lluçanès, ha iniciat una prometedora carrera musical que ja l’ha portat per diversos escenaris de la Catalunya central. Posarà música a llegedes del Lluçanès en un disc en preparació.

Música i activitats amb un fort component tecnològic

L’acte, que comptarà amb un toc d’entreteniment i es tancarà amb un piscolabis, serà presidit per un membre del Govern de la Generalitat i per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. L’entrada és lliure prèvia reserva d’invitació. En són patrocinadors CaixaBank, Damm i Tallers Ballús.

El veredicte del jurat dels premis Regió7 ha donat enguany, sense pretendre-ho, un protagonisme especial a la música i a les activitats amb un fort component tecnològic. Els premis Ambaixador i Cultura són per a dos músics, i tant el premi Ciència i Tecnologia com el premi Empresa són, tots dos, per a professionals que destaquen per un ús pioner de la tecnologia digital i la intel·ligència artificial. El conjunt del veredicte forma un conjunt destacadíssim d’activitats d’excel·lència a la Catalunya central.

El premi Ambaixador, que distingeix una persona de les nostres comarques que hagi destacat amb força fora del nostre territori, és per a Josep Pons, nascut a Puig-reig i considerat un dels millors directors d’orquestra de la seva generació no només a l’estat, sinó a Europa. També és per a un músic el Premi Cultura, que enguany recau en el manresà Santi Arisa, propietari d’una de les carreres musicals més fèrtils de les darreres dècades al Bages.

El premi Ciència i Tecnologia és per a la monistrolenca Núria López-Bigas, una doctora en biologia que aplica tècniques avançades d’intel·ligència artificial a la investigació sobre el càncer, i que es va perfilant com una de les cièntifiques més rellevants de Catalunya. La tecnologia és també protagonista en l’activitat d’UVE Solutions, una companyia fundada per manresans i instal·lada al Parc Central de Manresa. Desenvolupa tècniques d’anàlisi de dades per proporcionar serveis a empreses, principalment del sector de l’hostaleria, amb una filosofia innovadora que n’ha impulsat un fort creixement internacional.

El Premi Esports és per a un manresà adoptiu, Pedro Martínez, entrenador del Baxi en tres etapes diferents i, per tant, el tècnic que més ha marcat el club durant els darrers trenta anys. Enguany se li reconeix el conjunt d’aquesta implicació, amb el colofó de l’extraordinària temporada passada.

El Premi Actius Socials és per al PADES Bages, un equip conjunt de Sant Andreu Salut i l’ICS situat a les instal·lacions del primer. És un dels serveis sanitaris més valorats pels ciutadans. I el Premi Comunicació és per a Manel Alías, el periodista berguedà format a Regió7 que hem vist recórrer el front de la guerra d’Ucraïna fent una feina de gran qualitat a TV3.

El jurat dels premis

Els premis han estat decidits per un jurat format per Gonçal Mazcuñán, Xavier Obradors, Alba Baltiérrez, Enric Martí, Albert Cots, Àngels Freixanet, Jordi Singla, Josep Maria Descals, Valentí Martínez, Fèlix Noguera, Jordi Molet i Marc Marcè. Han valorat candidats proposats pels caps de la redacció del diari i per les entitats que han volgut participar-hi.

En l’acte del Kursaal es lliurarà també el Premi Tendències, un guardó que pretén distingir artistes prometedors de la Catalunya central i donar una empenta a la seva carrera. Aquesta distinció té un jurat que ha estat format per Àngels Serentill, Joan Morros, Jordi Jet Serra i Marc Marcè. Enguany, han decidit que el premi fos per a la cantautora Mar Pujol.

L’acte serà presentat per la periodista de Regió7 Queralt Casals i, enguany, recuperarà la normalitat després de dues edicions marcades per la covid.

L’edició de 2020 es va celebrar vencent grans dificultats, amb voluntat de mantenir el pols ferm davant l’adversitat. L’any passat va ser més normal, però amb la mascareta posada. Aquesta serà l’ocasió de veure’s les cares de nou, per fi.

Entrades disponibles al web del Kursaal

L’entrada a l’acte de lliurament dels premis Regió7 és lliure, però cal disposar d’invitació. Les persones que no hagin estat convidades directament però vulguin assistir-hi poden fer-ho obtenint una entrada al web del Kursaal (Kursaal.cat). La web dona la possibilitat de triar localitat i descarregar-la previ registre, com si es comprés una entrada, però sense haver de pagar.