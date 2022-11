El Zoom Festival d’Igualada oferirà en exclusiva un capítol inèdit de la sèrie d’èxit Crims i un acte que portarà per títol Experiència Eufòria, que tindrà la presència de cares conegudes del programa i un avançament del programa especial que TV3 emetrà aquest nadal. D’aquesta manera, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals gaudirà d'un protagonisme destacat en el Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya, que se celebrarà del 22 al 27 de novembre a la capital de l’Anoia.

Presentat per Carles Porta, Crims és un dels espais de més audiència de TV3. El divendres 25 de novembre, es projectarà a la sala gran del Cinema Ateneu d’Igualada un capítol inèdit del programa, que estrenarà nova temporada dilluns vinent, dia 14. L’acte tindrà lloc a les 20.30 h, i l’accés és lliure i gratuït, però cal fer una reserva prèvia.

L’endemà dissabte, dia 26, a les 18 h, al Teatre Municipal l’Ateneu, se celebrarà l’Experiència Eufòria, un acte inèdit i exclusiu per al Zoom en el que hi haurà un avançament del programa nadalenc de TV3 amb imatges que no s’han vist del concert d’Eufòria al Palau Sant Jordi de mitjans de juliol. La trobada comptarà amb la presència d’alguns dels protagonistes del reality musical de la televisió catalana. Les entrades es poden reservar a les pàgines web www.zoomigualada.org, de l’Ajuntament i del Teatre Municipal Ateneu a partir del dia 11 de novembre.

TV3 també serà present a la vintena edició del Zoom amb la participació del nou canal SX3 i alguns dels programes de cuina de la cadena. Movistar serà al Zoom amb les produccions Locomia i La Liga de los Hombres Extraordinarios, que es projectaran al llarg de la setmana, i TVE prendrà part en una de les Zoom Class amb la sèrie Ser o no ser, de la plataforma PlayZ.

D’altra banda, la Xarxa de Televisions Locals ha signat un acord amb el Zoom que permetrà emetre en directe la Gala de Cloenda i el lliurament de premis, que tindrà lloc el dissabte 26 de novembre al Teatre Municipal Ateneu.