Falsterbo va omplir la majoria de butaques del Teatre Kursaal de Manresa en l’última actuació de la seva història a la capital del Bages. El grup format per Eduard Estivill, Montse Domènech i Jordi Marquillas s’està acomiadant dels escenaris després de més de mig segle de trajectòria amb una gira que diumenge a la tarda va passar per la capital bagenca, una de les últimes actuacions abans de la cloenda definitiva del proper febrer al Palau de la Música Catalana.

En un concert en que el trio va estar acompanyat per una banda musical i per les cantants de Gema 4, Falsterbo va repassar alguns dels seus grans èxits, com l’emblemàtic Paf, el drac màgic. Els intèrprets i el públic van cantar plegats aquesta peça amb uns convidats especials: la cantant Beth Rodergas, Juanjo Muñoz, de Gossos, i alumnes de l’escola Esclat. Tal i com va reconèixer Estivill, Manresa no podia faltar a la gira perquè és la ciutat on Falsterbo hi ha actuat més vegades.