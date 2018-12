«Llegim? Com fer lectors entusiastes»

El títol és una pregunta: llegim? Això ens orienta almenys en dues direccions: que el llibre contingui una invitació amable o que es tracti de posar en dubte la idea que la nostra societat llegeix i com ho fa. En els nou capítols proposats, ens queda clar que les dues coses estan plantejades: per què llegim?, qui ha de potenciar la lectura amb els nens i les nenes, i com fer-ho?, quins són els camins per fer arribar els llibres als lectors, ja sigui a casa, a l'escola o a la biblioteca?, què llegir i per què?, com resoldre les dificultats lectores?, amb quins criteris triar un llibre?, hi ha llibres imprescindibles?, quins serien?

Joan Portell Rifà és un especialista en tot el que té a veure amb la lectura. En aquest llibre, el pedagog, l'escriptor, el crític literari i el comunicador es donen la mà per escriure un assaig que vol transcendir l'estret món dels autors, els mediadors, els prescriptors de la lectura i de la literatura infantil per resultar accessible a tots els possibles interessats. Per aconseguir aquest objectiu, el llibre conjuga elements de divulgació científica —des de les neurociències cognitives fins a la història o la sociologia de la lectoescriptura, passant per algunes idees clares de les ciències de l'educació i la biblioteconomia— amb una dosi d'experiència condensada, esperit pràctic i molt d'humor.

Tot això, en un to amè i amb un disseny i una posada en pàgina que facilita la lectura als qui s'introdueixin en aquestes qüestions: una precisa i destacada titulació i subtitulació dels capítols, apartats intercalats amb apunts d'experiències personals de l'autor, pàgines amb recomanacions de llibres de literatura infantil imprescindibles, cites concises d'altres escrits d'especialistes en la matèria.

A l'hora d'avaluar els èxits d'aquest llibre, el més elogiable és notar com l'autor encomana entusiasme per la tasca de fer lectors, justament, entusiastes, però que ho fa sense descuidar en cap moment un esperit crític, i fins i tot autocrític, respecte de les moltes simplificacions i els molts errors amb què se sol abordar la promoció de la lectura, sigui per voluntarisme o per desconeixement de la realitat.

Títol: Llegim? Com fer lectors entusiastes Escriptor/a: PORTELL, Joan Editorial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat Pàgines: 160. D'interès general