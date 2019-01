Seguint l'estela d'El gran llibre de les cuques i El gran llibre de les bèsties, l'autor anglès Yuval Zommer ens ofereix respostes a tot allò que volíem saber sobre els habitants marins i no ens atrevíem a preguntar. Amb una il·lustració desenfadada, amb un to proper i una mica esbojarrat, a l'estil de grans il·lustradors anglesos com Quentin Blake, Babette Cole o bé Tony Ross, Zommer ha aconseguit guanyar-se el favor i el clamor dels infants del nostre país. Aquest to proper, desenfadat i divertit també és en el text, i el conjunt esdevé un llibre de coneixements per tornar-hi diverses vegades, individualment i també en família.

Per posar algun exemple d'aquesta familiaritat amb el lector: «Com pots saber si una tortuga és marina? Si viu al mar, ho és...», o bé, en referència als cavallets de mar: «Un pare molt enrotllat: El cavallet de mar té cura dels ous...» A cada doble pàgina, un tema, una colla de preguntes o de curiositats i una colla de respostes que ens mostren alguns dels camins per on circulen els nous llibres de coneixements: sense fotografia, adreçats també a primers lectors, amb continguts que s'allunyen del to més enciclopèdic i s'acosten a la ficció...

Yuval Zommer segueix aprofundint en el filó assolit amb El gran llibre de les cuques, i oferint tot de coneixements a l'abast de l'infant i d'aquells que l'envolten. I a més a més, hi afegeix un component lúdic, ja que a cada pàgina convida a cercar-hi certs elements.

El gran llibre del mar. A partir de 7 anys. Escriptor/a: Zommer, Yuval. Editorial: Joventut. Pàgines: 64.