Club Editor publicarà «Històries de dues ciutats» de Dickens amb un «format especial»

Des de l'inici del confinament, Club Editor publica per entregues 'Història de dues ciutats' de l'escriptor Charles Dickens, amb traducció de Núria Sales, al seu web. L'editorial, però, té clar que la vocació final d'aquesta obra és arribar a les llibreries i preveu publicar-la un temps després de l'etapa de confinament. "Tindrà un format especial com 'Eugeni Oneguin', que són llibres que porten la marca d'una naixença particular", explica, en declaracions a l'ACN, Maria Bohigas, de Club Editor. De fet, això es traduirà en què el llibre portarà alguna marca gràfica per expressar que ha nascut en una època particular d'aïllament i inclourà caplletres realitzades per la grafista Aina Bonet.

Des de Club Editor no volien posar a disposició del públic un llibre que ja estigués publicat per l'editorial durant l'època de confinament, sinó que la seva idea anava més enllà perquè sorgeix de la seva preocupació per "evitar una paràlisi completa de l'editorial" en el sentit del seu propi treball. "En el moment que va començar la quarantena tots sabíem que duraria més de 15 dies i que podia tenir uns efectes psicològics molt nefastos i una de les preocupacions era què faríem nosaltres en aquest temps", explica Bohigas.

Club Editor necessitava "una cosa que fos com un batec" durant aquest període per seguir endavant i van apostar per fer una "feina en directe" entre l'equip de l'editorial de transcripció, edició i la part gràfica des de la distància i amb "un sistema que és la novel·la per entregues". Destaca que és com si un escriptor es dirigís un cop per setmana al seu públic donant-li un fragment d'una obra que està com escrivint en aquell moment. "Sempre ens ha fet una enorme gràcia i hem parlat de si seria possible de recuperar-ho en l'actualitat".

En aquest context, es van adonar que tenien "al calaix" de feia un temps el llibre 'Història de dues ciutats' de Dickens que l'autor va escriure i publicar per entregues. De fet, tenien programa la seva publicació l'any 2015. Van decidir no tractar, en un primer moment, el llibre com la resta d'obres del seu catàleg, sinó publicar-lo per entregues.

Després d'admetre que és difícil mirar més enllà del dia a dia i saber com i quan serà la sortida del confinament, Bohigas explica que la idea de Club Editor és que "bastant ràpidament" el llibre de Dickens, que estan publicant per entregues, prengui forma de volum i arribi a les llibreries que és la seva vocació final i sigui "com una penyora, com una cosa que marca que n'hem sortit al capdavall".

Sobre la forma del llibre, que encara s'ha de concretar, diu que inclourà caplletres realitzades per la grafista Aina Bonet. "Tindrà un format especial, una mica com 'Eugeni Oneguin', que són llibres que porten la marca d'una naixença particular".

"Una pura delícia"

Bohigas ressalta que la novel·la transcorre en temps revolucionaris, entre 1775 i el Terror, i és "generosa de personatges i de vides diverses que es creuen i trobant i que van causant peripècies". Considera que Dickens tenia un "geni inexhaurible". Ressalta que la tria d'aquest llibre és perquè és "apte en un moment en què un es troba suspès en l'aire com una aranya perquè és tot un món que es desplega i cada capítol té una energia, una tibantor i unes sorpreses que són una pura delícia".