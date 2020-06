Surt a la venda el llibre que recull l'acció independentista que va il·luminar Montserrat

Aquest dimecres, dia 3 de juny, surt a la venda el llibre Llum i Llibertat. Art, muntanya i activisme per la independència (Comanegra), que es fa ressò de l'acció que el 30 de setembre del 2019 va il·luminar Montserrat amb l'encesa de 131 farells al capdamunt de les agulles mes emblemàtiques del massís. El volum té 248 pàgines i es pot adquirir per un preu de 29,50 euros.

El llibre conté prop de dues-centes imatges de fotògrafs com el navassenc Sergi Boixader, i textos breus de Quim Torra, Jordi Cuixart, Elisenda Paluzie, PereJaume, Joan Fontcuberta, Pilar Parcerisas, Vicenç Altaió, Bel Olid, Meritxell Cucurella-Jorba, Pep Mata, Jordi Pons i Lluís Llach. A més, també s'hi pot llegir el testimoni de figures de l'escalada al nostre país com Jordi Pons, que va pujar el Cavall Bernat aquell dimarts de l'any passat tot i que ja té 85 anys, i les declaracions d'alguns dels participants en la iniciativa, com l'esportista manresana Núria Picas i l'actriu Sílvia Bel.