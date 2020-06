Un llibre reflexiona sobre si és possible viure d'una manera més sostenible a partir del fenomen de Miquel Montoro

El llibre 'Miquel Montoro. El símbol d'una revolució vital?' reflexiona sobre si és possible viure d'una manera més sostenible, a partir del fenomen mediàtic mallorquí de només 14 anys. Tot i que el llibre, de Sebastià Bannasar, es va acabar d'imprimir el 14 de març, no ha arribat fins ara a les llibreries. Després de tres mesos als magatzems, però, "ara, aquest llibre pren més rellevància que mai", reconeix l'editora de Pagès Editors, Joana Soto. També Bennasar, que entén que la pandèmia ha estat la millor promoció del llibre ja que durant els mesos de confinament ha augmentat exponencialment el consum de producte de proximitat. L'autor, però, es pregunta "quanta gent seguirà o es podrà permetre seguir consumint agricultura ecològica".

'Miquel Montoro. El símbol d'una revolució vital?' és un llibre de l'escriptor, periodista, traductor i agitador cultural Sebastià Bennasar, publicat per Pagès Editors. A partir de l'anàlisi de la figura d'aquest youtuber i instagramer mallorquí de 14 anys, l'autor reflexiona sobre si és possible trobar l'autenticitat en un món globalitzat i què cal fer per garantir una nova manera de viure més apropada als valors ancestrals de la qual Montoro n'és defensor i referent.

El llibre, explica l'autor, planteja molts interrogats per reflexionar sobre si és possible una altra manera de viure i en respon només alguns, com ara que hi ha prou terreny per cultivar si es té la voluntat de fer-ho i si es té també el suport de les administracions. En aquest sentit, Bennasar assegura que "menjar de proximitat és un acte de justícia amb els pagesos i clau per evitar el despoblament". A més, considera que cal ajudes directes als productors i també d'indirectes. "Les ajudes i subvencions europees haurien d'anar lligades amb el compromís de consum de proximitat" i posa com a exemple els hotels, els menjadors escolars o els hospitals.

Bennasar explica que ha volgut agafar com a referent Miquel Montoro perquè reivindica la nova pagesia, el comerç de proximitat, el menjar lent i el menjar real, de manera propera i positiva. "Connecta amb la gent", assegura perquè "quan el Miquel Montoro parla de defensar els pagesos i del comerç de proximitat, el seu missatge arriba de sobte a molta gent i a molts joves que el camp potser l'han vist només en una postal". És per això que, per Bennasar l'agricultura hauria de ser una assignatura obligatòria en tots els cicles educatius. "Ningú hauria d'arribar a la universitat sense haver llegit 'L'Illa del Tresor' però ningú hauria de sortir de la universitat sense saber fer un sofregit. És fonamental", conclou.