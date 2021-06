Edicions del Periscopi publica 'El vincle més fort', la primera novel·la de Kent Haruf, autor de la Trilogia de Holt ('Cançó de la plana', 'Capvespre' i Benedicció' publicades per Periscopi) i de 'Nosaltres en la nit, editada per Angle. En declaracions a l'ACN, l'editor de Periscopi Aniol Rafel explica que 'El vincle més fort' se situa també a Holt, però al 1977 i presenta una dona de 80 anys que es recupera en un llit d'hospital i està acusada d'assassinar el seu germà. Rafel destaca que al llibre hi ha "la prosa meravellosa" de l'escriptor amb els personatges, el temps i les atmosferes tan característiques de Haruf. L'editor remarca que torna a posar "el focus en els vincles que es creen entre els personatges".

L'Edith Goodnough, que té 80 anys, es recupera en un llit d’hospital sota la vigilància d'un policia després d’haver estat acusada d’assassinar el seu germà. A través de la mirada del seu veí, en Sanders Roscoe, es desplega la vida tràgica d’aquesta dona que ha sacrificat la pròpia identitat per ajudar i donar suport a la família, doblegant-se als codis morals del Colorado rural. Aniol Rafel remarca que, com en obres anteriors, Haruf torna a posar "el focus en els vincles que es creen entre els personatges, qüestionant la duresa i les seves contradiccions, i tot d'una manera molt brillant".L'editor de Periscopi manifesta que Kent Haruf és un dels autors de la casa més estimats tant per l'editorial com pels lectors. "Després dels tres llibres que hem publicat, ara tenia tot el sentit del món continuar publicant Kent Haruf i hem optat per la seva primera novel·la", afirma. Tot i això, Rafel reconeix que sembla "increïble" que sigui una primera novel·la. Es diferencia de la trilogia també publicada per Periscopi, afegeix, perquè se centra en una sola història. Així mateix, ressalta que ofereix aquell "estil que el fa inconfusible amb la seva sensibilitat, el lirisme que corprèn amb el dibuix d'uns personatges tan reals i propers. Històries de gent corrent des d'una mirada propera i empàtica", destaca. Edicions del Periscopi publica 'El vincle més fort', obra que va sortir l'any 1984, amb traducció de Marta Pera.