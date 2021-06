Alianza Editorial ha publicat 'La música se resiste a morir' la primera biografia completa en castellà del músic estatunidenc Frank Zappa. "He trobat unes declaracions de Zappa on l'any 90 anomenava a Trump mentider", explica Manuel de la Fuente, l'autor del relat, en declaracions a l'ACN. Segons l'escriptor, la troballa resumeix qui va ser Zappa, un personatge "curiós" i, en moltes ocasions, "visionari", que es definia a si mateix com a "conservador". El llibre està basat en documents que es conserven sobre Zappa als Estats Units i entrevistes a l'entorn proper del cantant, com el seu fill Ahmet Zappa. Tot plegat fa un recorregut per la trajectòria vital, artística i política del músic, un dels més reconeguts del segle XX.

De la Fuente va descobrir el personatge de Zappa quan anava a la universitat i des d'aleshores li va semblar "una figura molt interessant". És per aquest motiu que el 2003 va començar a fer una tesi sobre el pensament polític en les cançons de Zappa i des d'aleshores ha continuat recollint material fins a aconseguir elaborar el llibre. Amb tot, de la Fuente explica que als Estats Units ha trobat més de 12.000 notícies publicades sobre Zappa, així com material inèdit que conserva la família del cantant. És a partir d'aquests recursos que de la Fuente ha escrit la biografia, àmpliament il·lustrada amb imatges de Zappa. El llibre també compta amb un annex discogràfic i cinematogràfic i una llista de cançons introductòria. "L'interessant que no apareix en altres biografies és que es parla del seu temps, de com Zappa explica moltes coses des dels anys 60 fins al 93, quan mor", defineix l'escriptor.

Així, 'La música se resiste' parla de la contracultura, els conflictes amb les discogràfiques que va tenir Zappa, la llibertat d'expressió o el compromís mediambiental del cantant, entre altres. "Són molts temes que, per saber-los, has de recórrer a les fonts primàries", explica de la Fuente. L'autor assegura que Zappa, malgrat el contingut "radical" que sovint tenien les seves cançons, es considerava a si mateix com algú "conservador". "Estava en contra d'estats intervencionistes, impostos elevats i de qualsevol intromissió de les institucions a la llibertat individual", diu de la Fuente. En aquest sentit, l'escriptor detalla que les cançons del nord-americà fan burla de "totes les instàncies culturals i polítiques".

El llibre, de caràcter divulgatiu, s'adreça tant als seguidors fidels de Zappa com aquells qui volen descobrir la seva figura. En aquest sentit, de la Fuente explica que ha trobat informació inèdita, de manera que el relat pugui resultar "interessant".