La London Book Fair dedica des d’aquest dilluns i fins dijous un focus a la literatura catalana. Sota el títol 'Spotlight. Books in Catalan', la participació catalana a la fira literària de referència en el món anglosaxó ha de permetre a les lletres catalanes l'entrada al mercat internacional i incrementar substancialment les traduccions a l’anglès a cinc anys vista. Borja Bagunyà, Eva Baltasar, Aina Bastard, Josep Maria Esquirol, Raül Garrigasait, Marta Orriols, Sergi Pàmies i Irene Solà són els autors convidats. La iniciativa, organitzada per l'Institut Ramon Llull i l'Institut Català de les Empreses Culturals, compta amb la participació de 31 editorials a l'estand català, de les quals fins a 21 participaran en el programa professional.

La participació en el certamen, que fa dos anys que no se celebrava per la pandèmia i que és el primer des del Brexit, es prepara des del 2017. Fins ara, els editors catalans anaven a comprar drets, mentre que aquest any també hi van a vendre.

Les traduccions del català a l’anglès no es troben, per ara, en el podi. La llengua a la qual es tradueix més és el castellà, seguit del francès, l'italià i l'anglès. L'alemany i el portuguès completen els primers llocs del rànquing, al qual s'hi ha sumat, els darrers anys, el xinès.

La selecció d’autors al certamen s’ha fet amb criteris de paritat, representació territorial i traduccions recents d’obres a l’anglès. L''spotlight' català és el segon de la història, el primer es va dedicar a l’Índia. Compta amb la col·laboració de 20 universitats que ensenyen català a Anglaterra.