El rap com a eina d'apoderament

«Volem igualtat a la nostra societat / que la realitat no sigui com l'actualitat / i ho volem transmetre tot a través del rap. Prou de masclisme / no discriminar per sexualitat / prou de racisme / no discriminar entre races / prou de violència / no hi ha dret a maltractar pel fet de ser un ésser humà. Sigues tu mateix, sigues tolerant».

Aquest són els versos que han escrit Valentí Martínez i Aixa Vilar, dos dels joves que durant els últims tres dies han participat al taller de rap organitzat al casal jove El Refugi d'Avinyó. L'activitat, a càr-rec de l'associació Versembrant, s'emmarca dins dels tallers musicals que s'organitzen a la població bagenca des de fa 16 anys. Aquesta és la tercera edició en què es repeteix la col·laboració entre els organitzadors dels tallers i el casal. Enguany també s'ha fet una xerrada sobre la dona i la música.



Rap i consciència social



«Fem conscienciació social a través del rap. L'utilitzem perquè els nois i noies s'apoderin i descobreixin habilitats que normalment no es valoren», explica la rapera barcelonina Bittah (Alba Martínez), que és l'encarregada d'ajudar els joves a trobar la inspiració i fer rimar els versos. «Ho fem tractant temàtiques socials. En aquest cas, ho volíem enfocar cap al tema de gèner,e però s'ha enfocat més cap al racisme per necessitats del propi grup».

Basma Imlahi, per exemple, explicava que ella ha escrit sobre l'islam i els prejudicis en relació amb el terrorisme. I ho ha fet a partir de les situacions de discriminació que ha viscut en primera persona. «Jo vaig ser a l'atemptat de Barcelona de l'estiu passat. Vam estar molta estona al Maremagnum i hi havia un home que ens mirava molt malament. O quan una amiga s'enfada amb tu, de seguida et treu el tema de la religió», explica. Potser per això els seus versos són un clam a favor de la pau: «Son esas las miradas que nos inundan / las que juzgan y nos culpan / cojernos de las manos como hermanos / el terrorismo no es islam porque el que mas recibe es el musulmán / nosotros queremos paz y poder ser igual».

Altres s'han inspirat a partir dels temes de rap que han escoltat conjuntament, que giraven al voltant del respecte, la pau i el rebuig a violència i l'odi. La violència de gènere i la prevalença de l'aparença física a l'hora de jutjar les dones són idees que també s'han reflectit en la pluja d'idees inicial i en les diverses rimes.

«Al principi sempre són força reacis a escriure i posar-se a rapejar, però de seguida s'acaben motivant. Potser pensen que no tenen res interessant a dir, i a través del rap descobreixen que sí. A aquesta edat són molt purs, no tenen pràcticament prejudicis, i fan reflexions guapes», assegura la rapera Bittah.

El taller, que va començar dimarts amb l'explicació dels orígens del rap, acabarà avui amb la gravació dels versos escrits per la desena de joves participants.