Seat tanca el primer semestre de l'any amb 289.900 vehicles venuts, nou rècord històric

Seat ha tancat el primer semestre d'aquest any amb un nou rècord de vendes. Concretament, de gener a juny l'automobilística catalana ha entregat 289.900 vehicles, 43.000 més (17,6%) que en el mateix període del passat exercici. Aquesta xifra deixa enrere els 278.500 vehicles que es van vendre en els primers sis mesos de l'any 2000, xifra fins ara rècord. El mes de juny també ha superat marques històriques amb 51.400 vehicles venuts, un 13,7% més interanual, superant les 48.900 unitats comercialitzades el mes de juny del 2000. Wayne Griffiths, vicepresident comercial de Seat, reconeix que aquest increment ha superat les previsions de la companyia i l'atribueix a la bona acollida de l'Arona.

Per països, aquest increment es sustenta en les bones xifres de vendes registrades a l'estat espanyol, on Seat és líder de vendes i que en els primers sis mesos de l'any ha entregat 62.200 unitats, un 14,9% més; Alemanya, que es consolida com el segon mercat de Seat amb 57.200 vehicles venuts i un increment del 17,7%; i Regne Unit, que creix per sobre del 20% per situar-se en les 35.900 unitats venudes. França i Itàlia, amb increments del 18,7% i del 21,6% respectivament, també han contribuït a les xifres rècord de Seat en el primer semestre.

Fora de la llista dels primers cinc mercats de Seat però amb creixements importants hi ha Àustria, amb 11.700 unitats venudes, un 23% més; Bèlgica, que amb 6.200 vehicles entregats creix per sobre del 40%; i Portugal i Països Baixos que han superat les 5.000 unitats venudes.

Més enllà d'Europa, Algèria, gràcies a la posada en marxa de la planta de Relizane on es munta l'Ibiza, ha superat les 11.000 unitats venudes en els primers sis mesos de 2018, 10.000 més que en el mateix període de l'any passat.

Seat confia que amb els llançaments previstos, com ara el nou Tarraco que es presentarà en societat el 18 de setembre, les vendes continuïn a l'alça en el segon semestre de l'any.