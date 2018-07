Hisenda inclourà els directius a la llista d'empreses moroses

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va avançar ahir que el Govern portarà al Congrés «les pròximes setmanes» una nova llei de prevenció i lluita contra el frau fiscal per perseguir grans defraudadors i que modificarà la «llista de morosos» perquè hi apareguin també els responsables solidaris i no només els deutors, és a dir, els directius de les empreses moroses.

Així ho va avançar Montero durant la seva primera compareixença davant la Comissió d'Hisenda del Congrés per detallar les línies generals del seu departament, en què ha avançat que la lluita contra el frau fiscal serà una de les parts fonamentals de la seva política, de manera que el seu departament està ja treballant en una nova llei encaminada a perseguir els grans defraudadors.

Montero va avançar que el Govern portarà al Congrés una nova llei que inclourà mesures que incidiran en la prevenció i la lluita contra el frau. Entre altres mesures, Hisenda modificarà la Llei general tributària perquè en la llista de deutors apareguin també els responsables solidaris, així com per a la identificació de les persones que causen o col·laboren activament en una infracció tributària o en l'ocultació o transmissió de béns per evitar l'acció de l'administració. També va detallar que es treballa en l'actualització de la llista de paradisos fiscals perquè s'evidenciï la creació d'estructures deslocalitzades i en mesures que facin front a les planificacions fiscals abusives de les grans empreses i multinacionals per garantir que tributen allà on generen valor. «Volem que s'eviti una planificació fiscal abusiva que faci que sempre alguns es quedin amb la part ampla de l'embut», va emfatitzar Montero, que va anunciar un pla de comunicació d'impostos perquè els ciutadans puguin entendre «per què paguen».