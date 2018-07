Empresa critica que el Govern espanyol encara no hagi derogat el decret que facilita el trasllat de seus

El secretari d'Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer, va criticar ahir que el govern espanyol encara no hagi derogat el decret llei que facilita el trasllat de seus socials d'empreses que va aprovar l'executiu de Mariano Rajoy després de l'1-O. Ferrer va afirmar que hi ha hagut una «campanya perquè marxessin» empreses fora de Catalunya amb una «intencionalitat política al darrere».

Segons Ferrer, el fet que el Govern de Pedro Sánchez no l'hagi derogat «demostra que per part de certs sectors interessa seguir mantenint i retroalimentant aquest discurs». Ho va dir ahir a Pimec durant la presentació de l'Anuari de la pime catalana. Preguntat sobre el trasllat de seu social de 536 empreses a l'Estat durant el segon trimestre del 2018, Ferrer va dir que sempre hi ha hagut moviment d'empreses i que també n'hi ha que venen a Catalunya. El secretari d'Empresa va recordar que, per tal de saber els motius i l'impacte dels trasllats des de l'1-O, des del departament estan elaborant un informe que estarà enllestit a final d'aquest estiu o a principi de setembre. La consellera Àngels Chacón va dir la setmana passada que esperaven tenir aquest juliol les primeres dades d'aquest informe. Ferrer també va remarcar que des del Govern desitgen que les empreses que van marxar tornin i es mostra obert a parlar-hi encara que va insistir que no se'ls donaran incentius fiscals.