Les pimes facturen el 6 % més i milloren en rendibilitat i solvència

Les petites i mitjanes empreses de Catalunya mantenen la seva evolució positiva amb increments del 6 % de la facturació i del 10 % i el 5,9 % de la rendibilitat financera i econòmica, mentre creix la seva solvència i disminueix el seu endeutament, segons l'últim Anuari de la Pime catalana elaborat per Pimec.

L'estudi, que analitza les dades comptables de 74.588 empreses corresponents a l'exercici 2016, revela també un augment del 3,3 % del VAB (Valor Afegit Brut) d'aquestes companyies en relació amb l'any anterior. L'any 2016, les pimes van representar el 58,9% del VAB català, mentre que les grans empreses conformaven el 36,5 % i l'administració pública, el 4,5 %.

L'anuari, que va presentar ahir en roda de premsa el president de Pimec, Josep González, assenyala que el nombre de pimes va créixer el 3,2 %, fins a situar-se en 513.320, mentre que els seus empleats van augmentar el 4,2 %, fins a 1.832.003.

En el conjunt de l'economia catalana, les pimes representen el 99,8 % de les empreses, el 69,9 % dels empleats i el 61,7 % del VAB privat.

Les companyies considerades pimes tenen menys de 250 treballadors i la seva facturació és inferior a 50 milions d'euros, mentre que el volum d'actius és menor de 43 milions.

«2016 va ser un bon any. Es van crear empreses i va millorar la rendibilitat i la solvència», va assegurar fent un resum el director de l'Observatori de Pimec, Modest Guinjoan.

De les 513.320 pimes catalanes, 398.655 desenvolupen la seva activitat en el sector serveis, 60.017 ho fan en la construcció i 36.660, en la indústria, mentre que 17.988 actuen en l'àmbit primari. Si es compara amb l'any 2015, Catalunya tenia el 2016 30.834 pimes més, de les quals 27.242 estaven encaixades en el sector serveis, 2.999 en la construcció, 311 en la indústria i 282 en l'àmbit primari.

Malgrat aquests bons resultats, alguns indicadors estan per sota dels aconseguits el 2015, com és el cas de la facturació, que el 2016 va créixer el 6 %, enfront del 15 % registrat l'any anterior.

Entre d'altres dades positives, destaca el fet que el 26,3 % de les pimes industrials catalanes van optar per exportar durant l'any 2016.

Josep González va expressar la seva satisfacció per la bona salut de les pimes que revela l'anuari, encara que va destacar que hi ha «assignatures pendents» importants, com l'impuls a l'exportació i la transferència de talent de les universitats cap a les petites i mitjanes empreses.

Guinjoan, de la seva banda, va considerar «desitjable» que les administracions aprovessin incentius perquè les pimes puguin participar en fires i trobades internacionals, que puguin funcionar com a plataformes per a l'exportació.

En l'acte de presentació de l'anuari va participar també el secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Joaquim Ferrer, que donar les felicitacions per la bona situació de les pimes i de l'economia catalana en general.