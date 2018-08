El preu de venda de pisos de segona mà puja el 0,5 % el juliol

La mitjana de preu de venda dels pisos de segona mà a Catalunya el juliol es va situar en 2.479 euros el metre quadrat, el 0,5 % més que el juliol de l'any passat, segons consta a l'índex de preus de Fotocasa. La mitjana de preu a Catalunya està el 36,3 % per sota de la mitjana de preu del conjunt de l'estat, amb 1.818 euros el metre quadrat.

Malgrat l'increment del preu a Catalunya respecte del juliol del 2017, el cost d'un habitatge de segona mà encara està el 35,9 % per sota dels preus màxims que es van registrar al final de la bombolla immobiliària, al desembre del 2007.

Els 2.479 euros el metre quadrat dels pisos converteixen Catalunya en el tercer territori de l'estat amb el preu més alt, només superat pel País Basc, que és la comunitat més cara, amb 2.755 euros el metre quadrat, i la Comunitat de Madrid, amb 2.708 euros el metre quadrat. A més, el comportamnent d'aquests preus és molt asimètric, i si a Madrid, Catalunya i les Illes pugen amb intensitat, en altres zones o creixen molt poc o, fins i tot, cauen. També hi ha diferències dins del mateix territori: a Barcelona i Girona els preus pugen, i baixen a Tarragona i Lleida.

A les comarques barcelonines, la mitjana de preu del metre quadrat s'ha situat en 2.935 euros, amb un increment del 0,8 % en relació amb el juliol del 2017, i a Girona el preu ha estat de 1.844 euros el metre quadrat, el 0,6 % superior a fa un any. Per contra, a les comarques de Tarragona el preu del metre quadrat s'ha situat en 1.469 euros, el 0,5 % menys que el juliol del 2017 i a Lleida, a 1.137 euros el metre quadrat, amb una caiguda de l'1,3 % en la taxa interanual.

L'informe Fotocasa de Catalunya estudia el comportament dels preus en 144 municipis. D'aquest cens municipal, només a 72 municipis els preus pugen. L'increment més gran el va registrar el municipi de Premià de Dalt, amb un preu de 2.531 euros el metre quadrat i un augment del 5,5 %. El segueixen Montornès del Vallès, amb el 5,5 % més i amb una mitjana de preu de 1.836 euros el metre quadrat; l'Arboç, amb un preu de 1.061 euros el metre quadrat, el 4,8 % més; Martorell, a 1.742 euros el metre quadrat, el 4,2 % més; i Roda de Ter, amb 1.174 euros, el 4,2 % més.

Per contra, on més van baixar els preus de venda de pisos de segona mà el juliol és a Valls, amb 1.119 euros el metre quadrat i una caiguda del 6,3 %; Sant Just Desvern, a 3.844 euros, el 5,6 % menys; Sallent, a 1.177 euros i el 5 % menys; Cardedeu, a 2.228 euros i el 4,9 % menys; i Badia del Vallès, a 1.278 euros el metre quadrat i el 4,7 % menys.