El croat celebra l'aniversari amb objectius ambiciosos

La criptomoneda catalana croat va complir ahir el seu primer aniversari i, per això, la seva comunitat d'usuaris ha organitzat accions per celebrar-ho i donar a conèixer la divisa, a la qual auguren un futur esplèndid: «Aspirem a aconseguir el 10% del PIB català en tres anys, que és l'equivalent a 24 milions de capitalització».

En una entrevista a Europa Press, el portaveu del grup «Primer aniversari de la comunitat d'usuaris croat» i activista per a la divulgació de la moneda, Josep Lluís Martínez, explica que la divisa virtual té molt bona salut i que està preparada per sobreviure en un futur llunyà: «Tot apunta al fet que tindrem l'èxit pel qual estem treballant».

Igual que el creador del bitcoin, que roman en l'anonimat sota el nom de Satoshi Nakamoto des del naixement de la moneda (2009), els desenvolupadors del croat no volen, de moment, revelar la seva identitat, per la qual cosa han delegat la seva representació a un ambaixador, Gerard Duelo. Precissament Duelo va anunciar fa uns mesos que feia una donació de 15.000 croats a la fundació Althaia. El croat es pot fer servir en diverses pàgines web i també en establiments, com per exemple a l'estació de Lles a la Cerdanya.



Vocació global i catalana

Martínez explica que la idea del croat el va seduir al mateix temps per la seva vocació global i catalana, a més de per l'economia alternativa que suposa l'ús de criptomonedes: «Em va interessar perquè el món està evolucionant i la banca està tenint problemes».

«El que sí que està demostrat és que en temps de crisi el procés inflacionari dels països emergents, que són els que es bolquen més en les criptomonedes, no pateix tant. Ens hem de protegir davant el que venja», ha raonat.

Martínez creu que la seva naturalesa descentralitzada la converteix en la moneda de la gent: «Eliminem intermediaris i empoderem l'economia. És una cosa que està passant a molts països africans i del món àrab».

En el marc d'aquesta vocació local i global, a la criptomoneda catalana croat se li ha volgut donar més perspectiva històrica. Croat és el nom de la moneda de plata que va crear el rei Pere II el Gran al comtat de Barcelona el 1285 i que va ser vigent fins al segle XVIII.

La idea del croat va sorgir d'un grup d'experts del país en economia digital de diversos àmbits, com de les matemàtiques i la informàtica, a qui uneix l'ideari nacionalista català, tot i que no formen part de cap entitat ni partit polític. També són independents de les entitats financeres, ja que amb les monedes digitals, la que sigui, és possible fer-ne al marge de les entitats bancàries.

Els desenvolupadors del croat han dissenyat una web i una aplicació on es poden descarregar moneders virtuals de croats. Cada divisa digital té el seu programari informàtic. La manera d'aconseguir croats és comprar a través d'una altra moneda, com l'euro, o trobar algú que en vulgui cedir gratuïtament.

Però hi ha una altra fórmula per aconseguir croats que s'anomena minar, a la qual l'aplicació de la moneda catalana –i la d'altres divises digitals– dona opció. Minar és un concepte sorgit de l'economia digital. En qualsevol sistema monetari tradicional, els governs simplement imprimeixen més diners quan ho necessiten. Pel que fa a les divises digitals, els diners no es creen, sinó que es descobreixen. Milers d'ordinadors de tot el món minen monedes digitals competint entre ells. Els miners obtenen els croats –o la moneda que sigui– com a recompensa a la resolució d'un problema matemàtic en què competeixen milers d'ordinadors en xarxa.