La confiança del consumidor puja un punt finsal mes de juny

La confiança dels consumidors va créixer lleugerament el primer semestre d'aquest any fins a arribar als 92 punts i es va situar d'aquesta manera un punt per sobre de la dada registrada en el mateix període del 2017, segons l'últim estudi global de confiança dels consumidors, elaborat per The Conference Board en col·laboració amb Nielsen i publicat ahir.

En concret, l'ocupació es manté com el motor de la confiança del consum, després que el nivell d'atur a Espanya disminuís en gairebé 1,5 punts durant el segon trimestre de l'exercici passat.