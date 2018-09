El preu de l'habitatge creix el 9,3% anual el segon trimestre

L'índex de preus de l'habitatge a Catalunya va incrementar el 9,3% durant el segon trimestre d'aquest any en relació amb el mateix període de l'any passat, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Pel que fa al primer trimestre, l'augment ha estat del 3,7%, el creixement més alt des del segon trimestre del 2015, quan aleshores va ser del 5,4%. Per tipologia, també destaca l'augment de preus en els habitatges nous, concretament en el 4,7% respecte als tres primers mesos de l'any, l'increment més pronunciat des del tercer trimestre del 2013, mentre que la variació anual ha estat del 8,8%.

D'altra banda, l'índex de preus anual dels habitatges de segona mà ha estat del 9,4%, mentre que la variació trimestral ha estat del 3,6%, el creixement més alt des del segon trimestre del 2015.

D'aquesta manera, l'índex dels preus dels habitatges encadena 17 trimestres consecutius de creixements, en què destaquen especialment els dos darrers trimestres de l'any passat, amb pujades del 10% i el 10,2%, respectivament.

A la resta de l'Estat, la variació anual de l'índex de preus de l'habitatge el segon trimestre de l'any ha augmentat sis dècimes, fins al 6,8%. Per tipus d'habitatge, l'índex de preus dels habitatges nous va incrementar el 5,7% i manté la mateixa dada que el trimestre anterior. Per la seva part, la variació anual de l'habitatge de segona mà va pujar set dècimes, fins al 7%. Quant a la variació trimestral el segon trimestre, l'índex de preus de l'habitatge va pujar el 2,6% i, per tipus, tant els nous com els de segona mà també ho van fer el 2,6%.

D'altra banda, el mercat d'inversió immobiliària a Espanya tancarà l'exercici 2018 amb xifres similars a les obtingudes el 2017, 13.500 milions, o lleugerament inferiors, segons les dades de la consultora immobiliària Forcadell, que preveu que aquest sector es mantindrà en una etapa expansiva fins al 2020. Segons l'informe del mercat d'inversió de Forcadell del primer semestre del 2018, la inversió immobiliària professional a Espanya ha mantingut el seu dinamisme a la primera meitat de l'any i ha assolit un volum d'inversió de 5.000 milions d'euros. L'informe apunta que Espanya es manté com un dels països més atractius per a la inversió immobiliària i que és el cinquè destí europeu que capta més volum d'inversió, després del Regne Unit, Alemanya, França i Holanda.