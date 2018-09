ICL desfà l'acord de futur amb AkzoNobel per comercialitzar tota la sal del Bages

ICL ha trencat l'acord signat amb AkzoNobel pel qual la multinacional química holandesa es comprometia a adquirir tota la sal de gran puresa extreta a les mines bagenques. Segons el darrer informe dels estats financers del grup israelià, l'acord es va trencar l'1 de juliol passat, ja que AkzoNobel no va arribar a complir «certa condició prèvia», que la companyia minera no especifica apel·lant a la «confidencialitat» de l'acord, segons van explicar ahir fonts de l'empresa a Regió7. Amb tot, ICL continuarà subministrant la sal bagenca a l'empresa holandesa els propers dos anys.

Segons aquest document, l'acord signat entre les dues companyies la primavera del 2015 tenia com a termini l'1 de juliol d'enguany perquè es complís «certa condició» que no ha estat especificada. Tanmateix, i també segons l'acord signat entre les dues parts, recorda el document, ICL continuarà subministrant sal a AkzoNobel fins a mitjan 2020.

En l'informe financer, al qual ha tingut accés aquest diari, s'assenyala que, en aquests moments, les dues companyies estan iniciant un procés d'arbitratge, ja que la multinacional holandesa va qüestionar el trencament de l'acord.

Fonts de la companyia minera han assegurat a Regió7 que el trencament de l'acord comercial no està tenint cap impacte sobre el dia a dia de la companyia i que no afectarà en el futur la producció ni tindrà incidència en els llocs de treball. Al si de l'empresa s'assegura que no hi ha «preocupació» per aquest trencament i que no hi ha «cap dubte» sobre el futur del projecte miner a la comarca ni sobre el compliments dels compromisos adquirits per la companyia. Tampoc no ha de tenir cap incidència en l'empresa Sal Vesta, una aliança d'empreses entre ICL i AkzoNobel (que en té el 51%), amb seu al polígon de Santa Anna de Sant Fruitós de Bages i que té com a objectiu empaquetar la sal anomenada d'especialitats per al consum humà, d'una puresa del 99,95%, que es cristal·litza a la nova planta de sal de Súria.

El trencament de l'acord «no tindrà cap impacte sobre l'operació de la planta de sal vacuum ni a la instal·lació d'operació d'especialitats de sal, que continuen operant normalment, i tampoc sobre els nostres treballadors. Aquestes plantes segueixen tractant la sal que ve de les mines d'ICL i transformant-la en productes de la més alta qualitat», asseguren les mateixes fonts.

El juliol del 2014, ICL Iberia, que explota les mines del Bages, va anunciar un acord amb AkzoNobel pel qual la primera es comprometia facilitar a aquesta multinacional holandesa una producció anual d'1,5 milions de tones de sal vacuum d'alta qualitat perquè s'encarregués de la seva comercialització.

Fonts de l'empresa han assegurat que ICL busca alternatives a la multinacional holandesa per quan es compleixin aquests dos anys de subministrament garantits. «Tenim la millor sal del món i seguim endavant amb el projecte industrial», asseguren les fonts. La companyia, per tant, no modifica els seus plans de construcció d'una segona planta de sal al Bages, ja que assegura estar convençuda que «es trobarà una solució» en el termini d'aquests dos anys per garantir la continuïtat del projecte d'explotació i comercialització de la sal bagenca.

Precisament, dilluns, la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central donava llum verd al pla director de la mineria a la comarca, que contempla que la segona planta de sal planejada es construeixi dins l'interior del recinte miner de Súria, i no al polígon de la Pobla Sud d'aquest municipi, tal com deia el document aprovat inicialment ara fa dos anys.