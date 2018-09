Una trobada reunirà més de 1.000 empresaris a Barcelona pel Corredor Mediterrani

Uns 1.500 empresaris es trobaran aquest dijous al Palau de Congressos de Barcelona per reivindicar el Corredor Mediterrani, una infraestructura «clau per a la competitivitat, la cohesió, la vertebració i la mobilitat», segons l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE). A més de destacats empresaris, també hi prendran part representats de la societat civil com patronals, cambres de comerç, sindicats, universitats, esportistes i organitzacions cíviques que posaran en comú els «arguments i beneficis» sobre el corredor. D'altra banda, una campanya ha acostat al territori, des de Gibraltar fins a Tarragona, els beneficis d'impulsar el corredor.

Hi han confirmat l'assistència els màxims representants de la CEOE i la Cambra Espanya, Juan Rosell i Josep Lluís Bonet Bonet, juntament amb presidents i patronals de gran part de l'Estat; i empresaris com el president del Cercle d'Economia i president de Colonial, Juan José Brugera; Artur Carulla (Agroalimen), Ignacio Ferrero (Idilia Foods), Javier Godó (Grup Godó), Clemente González (Alibérico i IFEMA), Jordi Gual (Caixabank), Juan Roig (Mercadona), Javier Moll (Prensa Ibérica Media), Josep Oliu (Banc Sabadell), Agnès Noguera (Libertas 7), Josep Terradellas (Casa Tarradellas), Miguel Torres (Família Torres) i Vicente Boluda (Boluda Corporación Marítima i AVE).

Des que el 2016 es va impulsar el canal de comunicació www.elcorredormediterraneo.com i aquest any s'ha impulsat el moviment # QuieroCorredor, s'han dut a terme diverses actuacions en ciutats per on transcorreria aquesta infraestructura, com Tar-ragona, Múrcia, Almeria, La Encina (Alacant), València, Madrid, Los Barrios (Camp de Gibraltar), Màlaga, Granada, Cartagena, Lorca, Alacant, Castelló, Reus i Martorell.

Segons l'AVE, l'objectiu és escenificar la «importància i la necessitat de la infraestructura», «conscienciar el conjunt del país perquè s'impliqui en la seva reivindicació» i aconseguir que els representants públics es comprometin amb l'execució de la infraestructura.

A més a més, el moviment # QuieroCorredor també ha tingut com a objectiu treballar perquè en les infraestructures, i la ferroviària en particular, es «completi l'actual Espanya radial amb una de circular, que connecti millor els territoris i faci més competitiu i pròsper» l'Estat.