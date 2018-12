AMB LES GARROFES

La Plataforma Pimes es va presentar fa un mes com a nova organització intersectorial d'àmbit estatal. Com a alternativa a les patronals dependents del BOE i amb una vocació de reivindicar un capitalisme inclusiu que s'oposi al capitalisme excloent i extractiu. Algunes de les propostes de la Plataforma Pimes sobre reformes econòmiques estructurals des de polítiques d'oferta per a la millora de la productivitat, fa temps que corren.

D'entrada la Plataforma proposa introduir reformes econòmiques estructurals per millorar la productivitat del sistema econòmic, com per exemple un sistema fiscal empresarial progressiu, que eviti que les grans empreses paguin tipus efectius d'impostos sobre els seus beneficis inferiors als de les pimes. La Plataforma també demana aprovar i aplicar un règim sancionador que posi fi a la xacra de la morositat de la qual es beneficien principalment les grans empreses que tenen una posició de domini en els seus mercats, i a les administracions públiques, i que mina la competitivitat i viabilitat de les pimes. Les grans empreses que cotitzen en borsa abusen sistemàticament en matèria de pagaments, en cobrar a una mitjana de 84 dies i pagar als seus proveïdors a uns 187 dies de mitjana, segons dades del 2017 publicades per la Plataforma Multisectorial contra la Morositat.

La Plataforma reivindica un acostament del preu de l'energia a la mitjana europea. Les nostres pimes paguen el doble a la factura de l'electricitat, quan els països del nostre entorn com França, Holanda o Portugal se situen molt per sota. També es reivindica acabar amb el greuge de l'Impost de Societats que paguen les empreses referit a l'equivalència entre resultat comptable i base imposable. Aquest és clarament superior al que paguen grans empreses, que per exemple es beneficien de reduccions de la base imposable respecte al resultat comptable, a les quals les pimes no poden accedir.

Només en aquesta breu llista ja es veu com no es tenen en compte els interessos de les pimes i autònoms en el moment de legislar, malgrat que aquests col·lectius representen el 99% de les empreses, el 70% de l'ocupació i el 60% del valor afegit de l'Estat. Per això les pimes reclamen tenir en compte la Comissió Europea quan recomana en el seu document Small Business Act «pensar primer a petita escala» . Aquest principi no se sol seguir en la majoria de normes, lleis i procediments administratius, més pensats per a la gran empresa, a diferència del que passa en altres països de la UE.

Per abordar aquests reptes i impulsar les reformes pendents, resulta imprescindible comptar amb entitats associatives i plataformes empresarials fortes i eficaces, que aspirin a uns objectius comuns per al conjunt de les pimes i els autònoms.

La Plataforma Pimes s'ha presentat, diu, «perquè és del tot necessari tenir una veu clara i sense interessos ocults, que representi de veritat els interessos i valors de les empreses que operen en competència, al marge dels monopolis, oligopolis i algunes grans empreses. Aquestes empreses, en defensa dels seus privilegis de rendes excessives, operen en molts casos amb dinàmiques contràries als interessos generals de les pimes i de la societat i, per regla general, posseeixen una capacitat d'influència i representació que determinen moltes de les decisions que es prenen pels diferents governs i reguladors».

La Plataforma admira que en l'àmbit de la UE la representació empresarial és a càrrec de dues grans organitzacions: Business Europe, que representa les grans empreses, i UEAPME, que representa les pimes, defensant cadascuna els interessos dels seus respectius col·lectius de forma separada, i actuant unides quan així es fa necessari.

En canvi a l'Estat espanyol la separació orgànica entre pimes i grans empreses no està gens clara. De fet la CEOE i Foment fagociten o satel·litzen les patronals territorials i els interessos de pimes i autònoms. Com poden estar a la mateixa patronal els amos de l'energia i la banca i els petits empresaris que paguen les conseqüències de les seves nefastes polítiques?

Per això ha nascut la Plataforma Pimes, com una organització intersectorial d'àmbit estatal que es configura com «un espai de participació, reflexió, anàlisi i propostes, liderat per la societat civil en l'àmbit econòmic-empresarial, i en la qual participin associacions i federacions empresarials i de Pimes, i empresaris i directius d'aquest col·lectiu a títol individual, amb la vocació que atorgui a les Pimes el protagonisme i rellevància que els correspon, perquè la seva veu sigui escoltada amb atenció per part de les Administracions públiques, legisladors i agents socials, en els àmbits local, autonòmic, estatal i supraestatal».

La Plataforma Pimes ha nascut també amb la voluntat clara de ser un moviment supraestatal, buscant la transversalitat i aspirant que serveixi d'exemple a moviments similars a la resta de la UE.