Sant Fruitós guardona una vintena d'activitats en la 2a Nit Empresarial

Món Sant Benet ha acollit aquesta setmana la 2a Nit Empresarial, un esdeveniment que va tenir la presència de més 150 persones de diferents empreses i comerços de tot el municipi, xifra que duplicava els números de l'any anterior.

L'acte va tenir lloc dimarts i va ser encapçalat per l'alcalde del municipi, Joan Carles Batanés, i pel regidor de Promoció Econòmica, Xavier Racero. A més, hi van assistir Bàrbara Minoves, directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement a la Catalu-nya Central; i Joan Badia, vicepresident primer i conseller de l'Àrea de Desenvolupament Comarcal del Consell Comarcal del Bages, entre altres autoritats locals i representants del món comercial i empresarial de Sant Fruitós.

Dirigit pel presentador de TV3 Carles Costa, la nit va repartir reconeixements a una vintena d'empreses del municipi, i es va fer una menció especial a Jubert i Vila Comercial SL, qui va rebre el reconeixement per més de 100 anys de trajectòria.

El primer guardó, per la consolidació d'un comerç en menys de 5 anys, va ser per a Nova Dental Sant Fruitós, pel seu tracte exclusiu i de proximitat a moltes famílies del poble. El premi de comerç a la solidaritat i responsabilitat social va anar a Marisquer Can Ladis Restaurant, com a pioners en la campanya Plat Solidari.

El premi al foment de la cultura i les tradicions va recaure en mans del Taller de Ceràmica Maria Gelabert, per la seva participació en exposicions i concursos, mercats internacionals i intercanvis amb artistes de diferents països europeus compaginant la seva activitat amb la docència.

El premi al foment dels valors del comerç de proximitat va ser per a Temps d'Spa, per la seva capacitat de trobar sinergies amb altres empreses i comerços de Sant Fruitós de Bages.

Finalment, el premi a la trajectòria comercial es va atorgar a dos històrics del municipi: Objectes de Regal, Perfumeria i Dietètica Anna i Antònia Moda.

Quant a la categoria d'empreses, el guardó a la consolidació d'una empresa de menys de 5 anys va ser per a Moto Kid Factory, per la seva labor professional i la participació en concentracions, esdeveniments i fires de referència del sector. El premi a la innovació i desenvolupament va ser per a Grup Llobet, gràcies al seu projecte de col·laboració amb l'equip del departament de recerca tecnològica amb la Fundació Alícia per a l'optimització de la cocció de productes al buit i a baixa temperatura. El premi a la solidaritat i responsabilitat social va ser per a Denso Barcelona SAU, pel disseny, el desenvolupament i la implementació d'un projecte de gestió eficient dels recursos de la pròpia empresa amb finalitat de reciclatge o reutilització dels recursos. El guardó a la promoció i la projecció del territori va ser per a BCN Skydive SL, per contribuir a la promoció i posicionament del municipi com a destí turístic en activitats esportives.

Per tancar la nit, el premi a la trajectòria empresarial es va lliurar a Enric Torres Camprubí, pels anys de trajectòria professional al capdavant de diferents empreses líders del sector alimentari, com Supeco i Friman.