Simbiosi Bages tanca el 2018 amb una sessió al celler Collbaix

Els responsables tècnics i entitats vinculades al projecte d'Impuls a l'Economia Circular a la Indústria del Bages han presentat aquesta setmana els principals resultats de l'anàlisi realitzada durant el tercer trimestre d'enguany i les línies de treball a seguir durant el proper any a un grup d'empresaris.

A l'acte, celebrat al celler Collbaix, hi van assistir representants d'una trentena d'empreses de tota la comarca i va tenir la participació de Rosa Serra, coordinadora de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona; Joan Badia, conseller de Desenvolupament Comarcal del Consell Comarcal del Bages; i Jaume Arnau, regidor de Comerç, Mercats i Indústria de l'Ajuntament de Manresa, i que va obrir l'acte.

En un primer bloc, Montse Ambrós, gerent de l'Associació d'Empresaris de Bufalvent, va presentar l'experiència de l'oficina de Simbiosi Industrial, i Josep Rosell, consultor a Simbiosy, va detallar les accions realitzades fins a la data i va destacar els projectes detectats amb les diferents empreses participants.

En un segon bloc, els responsables del Clúster de la Biomassa, la secció Industrial de la Fundació Ampans, l'empresa XMoba (Seat) i la UPC Manresa van exposar en forma de píndoles diferents eines i iniciatives emmarcades en l'economia circular directament aplicables a la indústria bagenca i als seus polígons d'activitat econòmica.

L'acte es va cloure amb un tast de vins ecològics i formatges, guiat pels responsables tècnics Josep Maria Claret, de Collbaix, i Joan Portell, de Muntanyola, que van remarcar l'aprofitament de subproductes orgànics dins el propi procés productiu, entre altres aspectes ambientals.

La simbiosi industrial és una nova estratègia empresarial que consisteix a unir diverses indústries i entitats –tradicionalment separades– en una sola xarxa on es busquin i es posin en marxa solucions innovadores, dins un mateix territori, per tal de maximitzar l'ús dels recursos: materials, energia, aigua, béns, experiència i logística, entre altres àmbits, per tal d'avançar cap a l'economia circular.

Manresa i el Bages estan involucrades en un projecte en què s'identifiquen oportunitats de negoci que donen lloc a transaccions comercials rendibles gràcies a donar valor afegit a recursos sobrants, a trobar solucions innovadores a la provisió de recursos i a posar en comú el coneixement.