CaixaBank planteja acomiadar 2.157 empleats, el 7,3% de la plantilla

La direcció de CaixaBank va comunicar ahir als sindicats que preveu reduir la seva plantilla a tot Espanya en 2.157 persones, cosa que suposa el 7,3% de la plantilla total del banc, segons van informar a Efe fonts sindicals i de la mateixa entitat.

La direcció del banc va donar a conèixer l'afectació de la retallada de plantilla durant una reunió que se celebrava a Madrid. Encara que CaixaBank dona feina a un total de 37.511 empleats, incloent-hi el portuguès BPI i les seves filials, el personal del banc espanyol és de 29.508 persones, per la qual cosa l'ajust anunciat suposa aquest 7,3% de la plantilla esmentat. Segons fonts sindicals, d'aquest excedent de 2.157 persones, un total de 1.913 persones serien de la xarxa d'oficines de tot Espanya i 244 persones més de suport a aquesta xarxa.

No obstant això, quedarien fora de l'ajust de plantilla les províncies de Barcelona i Terol, així com també els serveis centrals del banc. CaixaBank va anunciar el 27 de novembre passat a Londres, on va presentar el seu pla estratègic fins al 2021, que preveia reduir els pròxims tres anys 821 oficines urbanes, el 18% de la xarxa actual, si bé fonts sindicals asseguren que a la reunió d'ahir es va posar sobre la taula el tancament de 793 oficines.

El banc va traslladar ahir als sindicats que vol estendre el model d'oficina Store a les àrees urbanes i ampliar-la fins a les 700, així com consolidar el model AgroBank en l'àmbit rural, que ja suma més de 1.000 oficines, segons les mateixes fonts. En aquesta línia, el banc aposta per mantenir les seves oficines a les poblacions de menys de 10.000 habitants, encara que amb menys costos. Al mateix temps, vol augmentar l'atenció remota al client, l'anomenat servei inTouch, per passar dels 900 gestors actuals als 2.000. L'objectiu de l'ajust de plantilla és potenciar el nou model d'oficines urbanes, enfortir la xarxa rural i reforçar els serveis digitals, segons van apuntar fonts de l'entitat financera.

La mateixa entitat assegura que es tracta d'un pla per «reforçar la seva eficiència i la seva posició competitiva en el mercat i continuar donant suport a la inclusió financera». També manté la seva voluntat d'arribar a «un acord consensuat» amb els sindicats.

Els sindicats de CaixaBank veuen desproporcionat l'ajust de personal anunciat ahir i van avisar que no acceptaran sortides forçoses de personal. El secretari general de CCOO a CaixaBank, Ricard Ruiz, va explicar que només acceptarà «fórmules de sortida del banc que siguin 100% voluntàries», i va mostrar la seva discrepància amb les mesures anunciades.

En un comunicat, CCOO, el primer sindicat a CaixaBank, va acusar la direcció de l'entitat de pretendre «reestructurar l'entitat amb mesures traumàtiques», i va remarcar que no hi ha «cap raó que justifiqui» les propostes plantejades per la direcció.

D'altra banda, la secretària general d'UGT a CaixaBank, Cati Llibre, va assegurar en declaració a l'agència Efe que la xifra d'afectats que planteja el banc és «desproporcionada», i va insistir que només s'acceptaran mesures voluntàries, i no forçoses, perquè seria el primer ajust laboral a CaixaBank que acaba amb mesures forçoses.