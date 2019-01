El Govern català paga 1,08 milions per la reestructuracióde la vinya

El departament d'Agricultura ja ha realitzat el pagament de la bestreta de l'ajut dels plans de reestructuració de la vinya que 261 viticultors van sol·licitar a la seva declaració de la DUN 2018. S'han pagat 1.081.150,62 euros per a la reestructuració de 337,36 ha de vinya de12 comarques. De la Catalunya Central, només hi ha viticultors de l'Anoia. En concret, segons dades del mateix departament, en aquesta comarca hi ha hagut tres beneficiaris, que han rebut un total de 19.824 euros, que són una mitjana de 6.608 per a cada un d'ells. La comarca que ha rebut més ajudes és l'Alt Penedès, amb un total de 351.976 euros per a 84 beneficiaris, i també és d'aquesta forma la comarca amb una xifra més alta de receptors d'aquesta ajuda. També se n'han beneficiat l'Alt Camp, el Baix Penedès, el Tarragonès, el Priorat, la Terra Alta, l'Urgell, el Garraf, la Noguera i l'Alt Empordà.