Les matriculacions de motos a Catalunya van augmentar un 10,3% el 2018, fins a les 45.640 motocicletes i ciclomotors, la qual cosa suposa el 26,3% de les vendes del conjunt de l'Estat, a més d'experimentar un creixement superior a la mitjana espanyola, que va ser del 8,9%.

Aquestes són les principals dades del sector de les dues rodes a Catalunya, i que el president d'Anesdor i director general de Yamaha Motor Espanya, Víctor González, i el secretari general d'Anesdor, José María Riaño, han presentat en roda de premsa aquest dijous.

En concret, a nivell estatal s'han venut 173.545 unitats, i les dues comunitats que més motos van vendre per darrere de Catalunya van ser Andalusia (35.091) i Madrid (23.275): "Barcelona és la capital europea de la moto i el motor de creixement de la moto a Espanya".

Per províncies, Barcelona va liderar les vendes de motocicletes, amb 33.626 unitats, seguida de Girona, amb 4.348; Tarragona, amb 2.995, i Lleida, amb 1.146 matriculacions.



Previsions

Anesdor preveu per a Catalunya un creixement del 3,4%, que per segments es tradueix en un augment de les vendes del 4,2% en motocicletes i un descens del 4,9% en ciclomotors, la qual cosa suposaria assolir les 47.200 matriculacions totals el 2019.

Sobre el control d'emissions a les ciutats, Riaño ha criticat que mentre a Madrid es pot accedir al centre en motos amb etiquetes C o B, a Barcelona el tall no distingeix entre cotxes i motos: "Això és un error".

"De vegades s'estan malinterpretant les etiquetes mediambientals. No cal confondre una moto C amb un vehicle C, ni una moto B amb un vehicle B. No són equivalents. Les motos presenten avantatges en termes mediambientals", ha afegit Riaño.



Caiguda del ciclomotor

Les motocicletes van representar el 91,4% de les vendes a Catalunya, amb 41.751 unitats matriculades, la qual cosa suposa un 12,7% més que el 2017, mentre que el mercat dels ciclomotors va tancar l'any amb 3.889 unitats matriculades, un 9,8% menys que l'any anterior.

La caiguda dels ciclomotors, que Anesdor atribueix a la normativa d'emissions Euro 4 perquè va fer disparar les vendes de motos el 2017, abans de la seva entrada en vigor, a Catalunya ha estat menys accentuada que a la resta de l'Estat: "Això es deu al lloguer, canal en el qual les vendes de ciclomotors han crescut un 20,3%".

No obstant això, Riaño també ha apuntat que una altra de les causes de la caiguda és la irrupció de noves formes de transport de "micromobilitat", com els patinets i bicis elèctriques, amb els quals competeix en clar desavantatge perquè no compta amb regulacions semblants, tant en la seva homologació com en el permís de conduir, ha assenyalat.



Barcelona duplica el Motosharing

Anesdor ha destacat el nombre de matriculacions de motocicletes elèctriques al canal de lloguer durant els darrers dos anys a Barcelona, que van ascendir a 3.171, la qual cosa suposa un increment del 105%, mentre que Madrid és la que més va créixer (1.463%), amb 2.544 matriculacions.

Pel que fa a la moto elèctrica, les matriculacions es van duplicar fins a les 2.606 unitats, majoritàriament ciclomotors (1.708), però van ser les motocicletes les que van registrar un augment més destacat el 2018 (204%).

Per tipus de motos, les scooters 125 d'ús urbà segueixen sent les de més rellevància, amb 26.255 unitats, que representen el 62,9% de les motocicletes, mentre que les que més van créixer van ser les motos de carretera (17,8%).

Per cilindrada, les motocicletes de fins a 125 centímetres cúbics van créixer un 15,1%, fins a les 22.455 unitats, i van passar a representar el 53,7% del parc, davant del 52% de l'any anterior.