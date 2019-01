De Meo: "som més internacionals que mai, però no és suficient"

El president de Seat, Luca de Meo, ha assegurat aquest dijous que la marca -que ven a l'estranger el 80 % de la seva producció i suposa un 3 % de les exportacions totals espanyoles- és actualment "més internacional que mai, però no és suficient".

De Meo ha rebut el Premi al comerç exterior ABC - Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que reconeix l'esforç de les empreses, associacions i professionals per la seva labor exportadora i logística.

Seat, pertanyent al grup Volkswagen, ven a prop de 80 països més del 80 % dels vehicles que fabrica, xifra amb la qual ha "traspassat les fronteres espanyoles" i li ha permès ser "la primera empresa industrial exportadora a Espanya", ha destacat De Meo durant la seva intervenció.

El directiu italià ha explicat que, després d'haver trencat el 2018 per primera vegada la barrera del mig milió de vehicles venuts, un dels eixos del futur de Seat és "accelerar la globalització de la marca".

De Meo ha afirmat que Seat ha assentat les bases de la seva estratègia de globalització i, encara que també vol créixer a Europa, el seu "focus" principal està fora de les fronteres del continent, en mercats com Israel, la Xina o el nord d'Àfrica.

En concret, De Meo s'ha referit a la planta de Relizane a Algèria, en la que s'han acoblat unes 50.000 unitats el 2018 i que és un projecte per encapçalar el desenvolupament "de tot el grup" al nord d'Àfrica per al que Volkswagen "va confiar en Seat", a més de suposar un "punt de partida" a la regió.

La Xina, on Seat lidera la tercera filial conjunta del grup, és un "pas decidit" cap a aquesta mateixa estratègia, sobretot pel que fa a l'electrificació, ja que "no existeix globalització de veritat" si no estàs al mercat xinès, ha assegurat.

"Que Seat sigui reconeguda amb aquest premi, és que estem pel bon camí, que som competitius i generem valor", ha destacat.

Davant els canvis que enfronta en el futur, com la digitalització, les diferents formes de mobilitat, la connectivitat i les noves tecnologies de propulsió, De Meo ha proposat treballar en equip i una mica de "creativitat i bogeria".

Segons la seva opinió, aquests seran elements necessaris per mantenir el potencial d'Espanya com segona potència de producció d'automòbils a Europa i un actor tecnològic rellevant.

"Tots els que formem part del sector de l'automòbil sabem que ens enfrontem a un context sense precedents, és el moment de buscar fórmules noves, perquè el que ahir era inamovible, avui està obsolet i les regles del joc estan canviant", ha reconegut el directiu.

Per això, ha fet una crida a "arriscar", ja que els canvis tecnològics afectaran al model de negoci de l'automoció actual, que ja no actuarà només com a productor de vehicles sinó també com de proveïdor de serveis.

Segons De Meo, el context actual requereix "un esforç per part de tots i un espai per a la creativitat".

Ha demanat també a l'administració pública que mantingui el principi de neutralitat tecnològica, un "marc estable i uns objectius clars" per avançar cap a la mateixa direcció.