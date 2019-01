Els sindicats de CaixaBank rebutgen els acomiadaments

Els sindicats CCOO i UGT de CaixaBank van tornar a rebutjar ahir els plans de l'entitat per reduir la seva plantilla a tot Espanya en 2.157 persones perquè consideren que «no hi ha justificació de les mesures proposades». Ahir es va celebrar la tercera reunió entre CaixaBank i els sindicats després que l'entitat els informés que preveu reduir en un 7,3% la seva plantilla.

En un comunicat, CCOO va assegurar que és possible portar a terme el pla estratègic 2019-2021 sense la necessitat de «les mesures traumàtiques proposades» i que CaixaBank és la primera entitat en productivitat per empleat. El sindicat considera que hi ha altres maneres de fer les coses, «evitant acomiadaments forçosos, mobilitat o canvi de condicions laborals», perquè creu que no es donen les circumstàncies «excepcionals» ni la necessitat d'aplicar «mesures traumàtiques urgents». La UGT també ha tornat a demanar la retirada de les mesures proposades perquè «l'informe tècnic no presenta justificació econòmica ni productiva suficient». De fet, la mateixa UGT critica que es parli d'acomiadaments quan la plantilla té una «gran» càrrega de treball i està sotmesa a una pressió comercial «desmesurada».

Els sindicats consideren necessari abordar altres mesures urgents per a la plantilla, com les carreres professionals, la formació obligatòria en horari laboral, la càrregues de treball, el control horari i el pas a ser fix de tota la plantilla eventual.

La pròxima reunió que es farà entre CaixaBank i els sindicats és prevista per al dia 31 de gener a Madrid.