El Govern atribueix les dades d'atur al «context global»

El secretari general de Treball, Josep Ginesta, va lamentar ahir l'alentiment de la reducció de l'atur el març, el descens més baix en termes anuals des del 2013, però va assegurar que no es tracta d'un «estancament» i va atribuir-ho al context global advers i a una Setmana Santa tardana, que aquest any cau a final d'abril.

En concret, el secretari general de Treball va lamentar que els col·lectius que més han patit aquest increment siguin dones i joves. També va mostrar-se preocupat per la reducció de la contractació indefinida per primera vegada des del 2012, un fet que té relació, diu, amb les polítiques de lluita contra la temporalitat i precarietat impulsades pel Govern espanyol, les quals va titllar de «profund fracàs».

Amb tot, Ginesta va recordar que aquesta caiguda del 3,82% interanual deixa l'atur registrat en taxes equiparables a la mitjana europea.

L'atur registrat a Catalunya el mes de març es va tancar amb 395.740 desocupats, 902 persones aturades menys en relació al febrer i 15.000 menys respecte al mateix mes que l'any passat, «una reducció més lenta que la dels darrers anys i mesos», va dir Ginesta, que va atribuir aquest alentiment al fet que la Setmana Santa no ha caigut al mes de març o principi d'abril. Per aquest motiu, el sector de serveis, i en concret l'àmbit de l'hoteleria, no ha reduït l'atur al mateix ritme que els darrers anys.

Un altre factor que ha influït, segons Ginesta, en aquest descens inferior de l'atur és l'alentiment generalitzat de taxes de creixement que s'està detectant arreu de la Unió Europea (UE). «Catalunya és una economia molt globalitzada i molt interconnectada arreu del món i no és aliena al context europeu i a les tendències que afecten a sectors industrials i a l'indústria manofacturera», va explicar Ginesta.

En general, el secretari general de Treball va lamentar la reducció de l'atur «més discreta» des del 2013 i, en concret, que els col·lectius que més ho han patit siguin dones i joves. «A mesura que es redueixen les taxes de creixement i s'alenteix la reducció de la taxa d'atur hi ha col·lectius que en pateixen més l'impacte perquè són més vulnerables», va aclarir Ginesta, que també va mostrar-se preocupat per l'alentiment de la contractació i, especialment, per la reducció per primera vegada des del 2012 de la contractació indefinida, durant els primers mesos del 2018.