Hisenda retornarà 10.468 milions als contribuents, el 4,5% més

L'Agència Tributària preveu retornar 10.468 milions d'euros a 14,31 milions de contribuents en la Campanya de la Renda i Patrimoni 2018, que va arrencar amb la gestió per via telemàtica i telèfon i s'estendrà fins al pròxim 1 de juliol. Enguany augmentarà el resultat per retornar i disminuirà l'import per ingressar pels impactes normatius.

En la roda de premsa per presentar la Campanya de la Renda 2018, el director general de l'AEAT, Jesús Gascón, va presentar les xifres, que dibuixen un augment del 4,5% respecte de l'any anterior en la quantitat per retornar i del 2,4% en el nombre de contribuents que rebran devolucions.

En total, l'Agència espera que la campanya tingui 20,35 milions de declaracions, la qual cosa suposaria un augment de l'1,8% (361.000 més), de les quals 16,53 milions serien individuals (+2,4%) i 3,81 milions, conjuntes (-0,8%).

Segons Hisenda, del total de 20,35 milions de declaracions, 14,31 milions donaran dret a devolució (el 2,4% més), per un import de 10.468 milions d'euros (el 4,5% més), mentre que 5,16 milions sortiran amb resultat a ingressar (l'1% menys), per import de 10.160 milions (el 2,1% menys).

L'Agència estima unes 875.000 declaracions negatives, la qual cosa suposaria un increment del 9,9% respecte a l'any anterior.