UGT reivindica la reducció de la jornada laboral fins a les 35 hores

UGT de Catalunya va reivindicar ahir la reducció de la jornada laboral fins a 35 hores setmanals per conciliar, i va cridar a la mobilització al carrer per guanyar aquest dret, coincidint amb la commemoració del centenari de la implantació de les vuit hores de treball. «Avui fa cent anys que el Govern va decretar la jornada de 8 hores. Cal reivindicar la memòria del moviment obrer i dir que ara toca treballar menys i millor, i cobrar més», va afirmar el líder d'UGT de Catalunya, Camil Ros, abans de participar en un acte en record d'aquell èxit organitzat pel sindicat. Ros es va mostrar convençut que la reducció de la jornada no serà possible si no es dona una mobilització al carrer, conscient que «les conquestes socials no neixen d'un dia per l'altre, sinó que són producte de la lluita d'anys». «Ens agradaria parlar de flexibilitat en les empreses. Quan hi ha puntes de producció ens hem d'adaptar, però quan volem conciliar, també demanem flexibilitat, sense que sigui motiu d'acomiadament», va dir.