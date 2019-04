Els empresaris del sector aposten per potenciar un turisme de qualitat

Empresaris del sector turístic demanen un pla estratègic que defineixi el model turístic mitjançant el consens de tots els sectors implicats, i la «lleialtat institucional» necessària per portar a terme les mesures que s'acordin. Així ho van manifestar ahir durant la segona i última jornada de la primera edició del Summit Barcelona: Turisme de Qualitat versus Massificació Turística, celebrada al CaixaFòrum de la capital catalana. El president de Fira de Barcelona, Pau Relat, el president de la Cambra de Comerç, Miquel Valls, i el president del Cercle d'Economia, Juan José Brugera, van apostar per dissenyar un pla estratègic transversal de turisme que defineixi on volem estar.

Els tres van coincidir en la necessitat d'un pla que disposi de la «lleialtat institucional» de tots per assumir les decisions que es prenguin i traslladar a la ciutadania el valor del turisme.