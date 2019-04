Treballadors d'Inox Designers denuncien retards en les nòmines

Un nombrós grup de treballadors de l'empresa manresana Inox Designers van denunciar ahir públicament i a Inspecció de Treball l'impagament de nòmines, que en alguns casos arriba als cinc mesos, segons explicaven ahir membres de la plantilla.

Segons els treballadors, assessorats pel nou sindicat Acció Sindical Bages, els problemes arrenquen a partir de l'estiu passat, quan l'empresa va començar a retardar-se en el pagament dels salaris. «Hem aguantat fins al febrer, però això ja és insostenible», explicava ahir Adin Abdib. Arran dels impagaments, expliquen els treballadors denunciants (una desena dels 23 que té l'empresa), «hem tingut depressions i el metge ens ha donat la baixa». «No volem treballar gratis», afegia Abdib, que assegura que mentre no s'han pagat les nòmines «l'empresa ha continuat comprant maquinària. No volem fer mal a l'empresa, sinó cobrar el que és nostre», concloïa aquest operari.

David Porto, soci de l'empresa, assegurava a Regió7 que «hem tractat tothom com de la família, fins que hi ha hagut problemes econòmics. La política de l'empresa sempre ha estat la veritat, l'ètica i la justícia, i hem treballat per la conciliació i per les decisions harmonioses», diu Porto. «Però l'empresari està indefens davant la facilitat amb què es poden agafar baixes laborals», afegeix l'empresari, que reconeix impagaments que atribueix, tanmateix, a un mal moment econòmic per una davallada de la producció i la pèrdua de clients.