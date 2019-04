Mercadona diu adéu per sempre a les bosses de plàstic

Mercadona elimina aquest dilluns, 15 d'abril, de manera definitiva de totes les seves botigues les bosses de plàstic d'un sol ús. D'aquesta manera, les més de 1.600 botigues de la cadena ja només oferiran als clients tres tipus de bosses: les de paper, les de ràfia i les bosses amb un 50-70% de plàstic reciclat procedent de l'embalatge recuperat a les seves botigues.

Aquesta última alternativa és "el fruit del compromís conjunt de clients, empleats i proveïdors, i de la seva implicació en l'aprofitament dels recursos, la reducció, la reutilització i el reciclatge per allargar la vida dels materials i evitar que acabin a l'abocador", destaca la cadena de supermercats valenciana a través d'un comunicat.

Per a la seva fabricació, la companyia reaprofita anualment més de 3.000 tones de plàstic procedent dels embalatges recuperats a les seves botigues, que després envia als seus blocs logístics per logística inversa i des d'allí al gestor autoritzat Saica, que dona una segona vida en forma de bosses per transportar la compra.

Amb aquesta mesura, que es va iniciar el2018 a 66 botigues i s'ha anat implantant a la resta de la cadena de manera progressiva. Ara el comprador pot escollir entre la tradicional cistella de ràfia de 50 cèntims, una bossa de paper a 10 cèntims, i una bossa amb un contingut de plàstic reciclat entre el 50% i el 70%, també a 10 cèntims. Totes aquestes opcions són reutilitzables i reciclables.