La fàbrica de l'Anònima de Manresa acull avui la segona edició de la Fira de l'Ocupació del Bages, que se celebrarà de 9 del matí a 2 del migdia i de 3 a 5 de la tarda. Durant la fira, que l'organitzen la Cambra de Manresa i l'Ajuntament de Manresa, els assistents tindran al seu abast els responsables de recursos humans d'una trentena d'empreses del territori i també podran participar en diferents activitats que els ajudaran en el procés de recerca de feina.

La fira tindrà un punt d'informació, on s'explicarà com funcionen els serveis locals d'ocupació i el sistema de garantia juvenil per a joves, i un punt de revisions exprés de currículums.

A més, hi haurà una zona de tallers on al llarg de tot el dia hi tindran lloc les activitats complementàries que seran gratuïtes per a tots els participants. La jornada començarà amb una dinàmica de grup sobre l'entrevista grupal. També hi haurà una activitat per practicar l'entrevista personal i es farà una activitat per ajudar les persones que busquen feina a identificar les seves competències. Per a les empreses, s'ha programat una ponència que porta per títol «No contractis... Enamora el talent!».