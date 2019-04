El comitè d'empresa de Nissan crida la plantilla a mobilitzar-se

El comitè d'empresa de Nissan ha fet una crida a la mobilització de la plantilla aquest dilluns davant la seu del departament de Treball, on se celebrarà una reunió de mediació urgent per evitar un ERO entre els treballadors de la multinacional a Catalunya. En un comunicat firmat per CCOO, els representants dels treballadors han convocat dues concentracions, una al matí i una altra a la tarda, davant les dependències de la Generalitat per mostrar un «rebuig total» a les propostes de la direcció d'acomiadar més de 600 persones. El seu objectiu és «contrarestar la pressió que està exercint la direcció sobre la plantilla».

Ahir, la direcció de Nissan Motor Ibérica (NMISA) va acusar el comitè d'empresa de bloquejar les negociacions per arribar a un acord i evitar un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que afecti les plantes de Zona Franca i Montcada. En un comunicat, demanen als representants dels treballadors que «demostrin voluntat de diàleg» i que s'allunyin de la seva «posició immobilista», i més tenint en compte, diuen, que NMISA ha millorat «en diverses ocasions» la seva proposta inicial de compensació de les 600 baixes i prejubilacions i d'increment salarial. Per aquest motiu, han apel·lat a la «responsabilitat» dels sindicalistes: «Esperem que tinguin en compte el seu entorn, la situació de la planta i l'oportunitat de futur que ofereix la multinacional per arribar a un acord abans del dia 30», dia en què és prevista l'obertura de l'ERO.

En la reunió entre les parts celebrada dijous, la direcció de Nissan va augmentar fins al 85% el salari net per als treballadors que s'acullin a prejubilacions per assolir les 600 baixes que l'empresa exigeix per garantir la «competitivitat» de les plantes a la Zona Franca i a Montcada. Nissan millorava així l'última oferta, que era del 82,5% del salari net. Alhora, també incrementava l'augment salarial ofert en un primer moment. Amb tot, el president del comitè d'empresa, Juan Carlos Vicente, explicava després de la reunió que l'oferiment de la direcció de Nissan té «lletra petita», ja que davant la previsible manca d'acord i si es presenta finalment un expedient, els treballadors caldria que es jubilessin als 61 anys i no als 63, com s'està negociant ara, i amb una penalització d'aproximadament el 7,5% de la pensió cada any fins als 65 anys.