Frank Margenat d'Oller del Mas rebrà el premi Pollet d'Or de l'ExpoBages

Frank Margenat, propietari del celler Oller del Mas, ha estat guardonat amb el premi Pollet d'Or de l'ExpoBages 2019, en reconeixement a la seva aposta per fer de Manresa i el Bages una destinació turística sostenible i de qualitat. El premi serà lliurat durant l'acte inaugural de l'ExpoBages, que tindrà lloc el dissabte 18 de maig al matí a l'institut Lluís de Peguera.

El celler manresà Oller del Mas té més de 1.000 anys d'història. La propietat engloba vinyes, un castell medieval i les construccions de pedra seca emblemàtiques de la DO Pla de Bages. Al celler s'hi elaboren vins ecològics fets a partir de varietats autòctones com la picapoll, la mandó i la malvasia manresana.

L'empresa complementa l'activitat vitivinícola amb la de l'enoturisme, i acull visitants d'arreu del món que volen conèixer tant els vins com l'entorn on s'elaboren. En un futur, les instal·lacions actuals s'ampliaran amb la construcció d'un ecohotel integrat a la vinya i al bosc, en un projecte de futur pensat per oferir als visitants una nova experiència immersiva que els permeti gaudir d'aquest entorn únic.



L'historial dels premis

Els premis Pollet d'Or, creats l'any ????, han tingut guanyadors de diferent procedència i trajectòria. El guardó el va estrenar la disse-nyadora manresana Míriam Ponsa. L'any següent, el ????, va recaure en Josep Tragant Ruano, empresari bagenc responsable de les empreses Constructora d'Aro i Compact Habit. Natàlia Perarnau, emprenedora i fundadora de la cadena de centres d'ensenyament d'anglès Kids&Us, va rebre el premi en l'edició del ????. Perarnau va idear el seu propi mètode d'ensenyament d'anglès, que es basa en la immersió lingüística en infants a partir d'un any d'edat.

El ???? el Pollet d'Or va ser per a la firma de sastreria Señor, que, amb més de ?? anys de trajectòria, disposa d'establiments a Manresa, Barcelona, Badalona i Terrassa. L'any següent el premiat amb el Pollet d'Or va ser Sebastià Catllà, empresari del metall i del sector vitivinícola, que està molt vinculat al teixit social de la capital del Bages.

L'ExpoBages Ascensió 2016 va atorgar el seu reconeixement més simbòlic a l'empresa manresana de joieriaTous. El guardó s'atorgava així a una empresa de la qual el jurat valorava la seva aposta pel territori i haver estat capaç d'innovar, crear riquesa i projectar-se arreu. El 2017, el premi va ser per a l'investigador manresà Pere-Joan Cardona, expert internacionalment reconegut en l'estudi de la tuberculosi i soci fundador i director executiu de l'spin-off Manresana de Micobacteriologia SL. L'any passat, va ser el grup manresà Gossos qui va rebre el Pollet d'Or pels seus 25 anys de trajectòria.

Enguany, Sant Joan de Vilator-rada serà el municipi convidat de l'ExpoBages. D'aquesta manera, prendrà el relleu de Súria, protagonista en la darrera edició de la fira, i disposarà d'un espai propi per donar-se a conèixer a la resta de la comarca. Aquest serà el tercer any que ExpoBages tindrà un municipi convidat, una figura que va estrenar Sant Vicenç de Castellet ara fa dos anys.