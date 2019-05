Els experts animen les pimes a digitalitzar-se en una jornada a Manresa de BBVA i Regió7

El comerç electrònic va ser el tema ahir d'una jornada organitzada conjuntament per BBVA i Regió7 al teatre Kursaal de Manresa i que va aplegar una seixantena de professionals i empresaris del territori disposats a apropar-se a les claus d'un negoci ja de present i de futur que requereix, segons els experts, estratègia i inversió. Durant la matinal, celebrada amb el títol «Oportunitats i reptes del comerç electrònic per a les pimes», es va poder escoltar una breu conferència de Mònica Parada, responsable d'e-commerce del BBVA, i assistir a una taula rodona integrada per representants de tres empreses locals experimentades en el comerç digital.

La jornada la va obrir Amadeu Peiró, director de zona del BBVA a la Catalunya Central, que, a banda de destacar «el vincle i compromís» del banc amb l'antic ter-ritori de Caixa Manresa, va introduir algunes dades per al debat. Així, va recordar que el comerç electrònic ja suposa, per al BBVA, el 20% de les vendes amb targeta, quan fa tres anys només era l'11%. A més, l'experiència del banc indica que el 42,5% de les vendes ja són digitals i que el 50% dels seus clients ja interactuen amb l'entitat pel canal digital.

Mònica Parada va prendre el relleu per explicar amb una detallada presentació els reptes i oportunitats, però també els riscos, del comerç electrònic. Segons va explicar Parada, l'e-commerce ha crescut a Espanya el 258% en els darrers 5 anys, i ja suposa un volum de vendes de 40.000 milions d'euros anuals. Amb tot, ara mateix suposa el 7% de la facturació del sector retail, però es preveu que el 2025 aquest percentatge s'hagi elevat al 20%. «La bretxa entre l'off-line i l'on-line es va retallant», va concloure l'experta del BBVA.

Dissenyat amb xifres el marc econòmic, Parada va centrar la seva intervenció en l'impacte de l'ecommerce en les pimes. Així, 3 de cada 4 pimes consideren important la digitalització, una dada rellevant en un entorn en què 8 de cada 10 consumidors que compren de manera física acumulen prèviament informació per Internet. Cal ser-hi, doncs, per diversos motius: perquè l'e-commerce suposa una evolució del mercat, és una oportunitat de diferenciació respecte de la competència i aporta llibertat en les condicions de treball. Tanmateix genera desconfiança entre les pimes per ser un entorn desconegut. A més, té un lleguatge propi ple d'anglicismes i obliga les pimes a sortir de la seva zona de confort, va dir Parada.

Són inconvenients que cal salvar, i l'experta del BBVA va descriure els diversos camins d'entrada a la digitalització, des del marketplaces per a les empreses que tracten directament amb el consumidor, fins als portals especialitzats i, finalment, les webs pròpies. La pime ha de fer l'esforç d'endinsar-s'hi, recomanava ahir Parada, perquè la digitalització aporta beneficis sòlids financers –obre nous mercats, augmenta les vendes i suposa un complement al negoci físic– i també operatius –com la millora dels processos d'automatització i de gestió d'estocs. Alhora, planteja dificultats salvables, les més rellevants de les quals són la necessitat de formar-se en la matèria, el disseny d'una estratègia –«la digitalització no és un fi en si mateix, sinó un mitjà», va apuntar Parada– i inversió, tant per a la creació del projecte com, molt important, per al seu manteniment i posicionament.

El repte de les pimes en el procés d'entrada i consolidació en el mercat electrònic és, doncs, triple, que Parada va resumir en tres conceptes: «Coneixement, temps i inversió». En la part final de la seva intervenció, la responsable d'e-commerce del BBVA va explicar alguns casos d'èxit en l'àmbit de l'Estat espanyol, com la ferreteria Modrego del barri del Carmel de Barcelona, que ha impulsat la seva facturació fins als dos milions d'euros, i la sevillana Juvasa, que en poc temps ha passat de facturar on-line 4.000 euros a 47 milions.