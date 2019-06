Mig miler de persones celebren els 60 anys de Grup Llobet amb una festa al Celler Abadal

Grup Llobet va reunir, aquest diumenge, prop de mig miler de persones per celebrar els 60 anys de vida de l'empresa, en una gran festa d'aniversari al Celler Abadal. La jornada va convertir- se en l'acte central de l'any de commemoració de les sis dècades de vida del grup empresarial. Ignasi Llobet, director general de Grup Llobet, ho va deixar molt clar ja a l'inici del seu sentit discurs d'agraïment: "No us podeu imaginar com sento avui: reconfortat, acompanyat, agraït i il·lusionat de tenir-vos aquí, en aquesta celebració tan especial".

Grup Llobet va obrir l'estiu de l'any 1959 el seu primer supermercat, convertint-se en un dels primers de tot Catalunya, i ahir va voler celebrar l'efemèride i compartir-la amb totes les persones que l'han fet possible: des de la mateixa família Llobet-Vendrell, encapçalada pel matrimoni fundador de l'empresa, Ramon Llobet i Rosa Maria Vendrell, fins als centenars de treballadors que té el grup empresarial, molts dels quals van assistir-hi acompanyats de les seves famílies.