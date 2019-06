El nou president de la Cambra diu que no farà res perquè tornin les empreses

El nou president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, va assegurar que no farà «absolutament res» perquè tornin les empreses que van traslladar la seu social fora de Catalunya, convençut que és irrellevant per a l'economia catalana i que el procés no les ha perjudicat. «El procés no ha espantat les inversions estrangeres, sinó que ha aportat inversions molt bones. Aquesta és la realitat», va dir en una entrevista, en la qual lamenta que, segons el seu parer, s'hagi traslladat a l'opinió pública una imatge diferent.

En aquesta línia, va insistir que «no és veritat que se n'hagin anat 4.500 o 5.000 empreses de Catalunya». «Només han canviat una adreça en un registre. No se n'ha anat ni un magatzem, ni una oficina, ni una fàbrica», va apuntar. El trasllat de les seus socials d'empreses catalanes s'ha utilitzat, segons la seva opinió, amb una intenció «política» amb l'objectiu de «pressionar el Govern i la societat» d'una manera que considera «intolerable», perquè «s'ha volgut amenaçar».

Davant aquesta situació, el president de la Cambra, la candidatura del qual va guanyar amb majoria absoluta les eleccions camerals, va ser categòric a l'hora d'assenyalar: «No farem absolutament res perquè tornin les empreses». «Que facin allò que vulguin. Si volen tornar, que tornin», va dir. «L'hemeroteca diu que, abans del procés independentista, ja es traslladaven empreses de Catalunya a Madrid. En canvi, des d'octubre del 2017 no han parat d'arribar empreses i inversions multinacionals. De fet, n'han vingut més a Catalunya que a Madrid. I el 2018 en van arribar més a Catalunya que a la resta d'Espanya. I són de millor qualitat perquè són centres tecnològics o de la indústria 4.0», va afirmar. L'empresari va ser, a més, molt crític amb algunes empreses «que han volgut amenaçar amb anar-se'n perquè no estan d'acord amb el mandat popular que tenen els representants polítics».



Consulta sobre el rei

Després de prendre possessió de la presidència de la Cambra fa tot just una setmana, Canadell va avançar que una de les seves primeres mesures serà actualitzar el cens perquè hi puguin entrar companyies que ara no hi són i poder, d'aquesta manera, posar en marxa les consultes que té previst realitzar sobre diferents assumptes, com si s'ha de nomenar el rei persona no grata pel seu posicionament respecte a l'1-O. En la consulta participarien al voltant de 430.000 empreses i autònoms als quals representa la Cambra de Barcelona.

Canadell creu necessari que una decisió de la rellevància de si el rei és considerat persona no grata l'ha de prendre el conjunt dels empresaris i es mostra confiat que la participació en la consulta sigui prou alta perquè sigui significativa. Així, considera que una participació d'entre el 20 i el 30 % seria correcta, atès que a les eleccions camerals passades només va anar a votar poc més del 4% del cens.

El nou equip de la Cambra, que té el suport de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), també s'ha proposat consultar als empresaris si estan d'acord amb practicar la «sobirania fiscal» (el pagament d'impostos només a l'administració catalana) i si creuen que l'organisme ha d'implicar-se en la creació de les anomenades «estructures d'Estat».