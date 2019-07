Els economistes veuen indispensable aprovar pressupostos a Catalunya

El grup de conjuntura de la comissió d'economia catalana del Col·legi d'Economistes de Catalunya veu «indispensable» que la Generalitat aprovi uns nous pressupostos. Segons el col·legi, les pròrrogues dels comptes de la Generalitat per al 2017 estan provocant una contracció innecessària de la despesa i no permeten aprofitar els marges que dona la regla de la despesa, ha informat en un comunicat. L'economista Albert Carreras, secretari d'Economia de la Generalitat entre el 2011 i el 2016, ha explicat que la falta de pressupostos està fent que la Generalitat incorri en un «sobrecompliment de la despesa». Afirma que el 2018 la Generalitat va augmentar la despesa l'1,6% malgrat poder-ho haver fet el 2,4%, per la qual cosa es van perdre vuit dècimes de pressupost públic. Segons Carreras, l'aprovació de pressupostos estatals també podria ajudar l'economia catalana, i lamenta que els últims anys el nivell de despesa estatal en obra pública a Catalunya s'hagi situat «per sota» del pes econòmic de la comunitat en el conjunt de l'Estat.