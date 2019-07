Acció ajuda 23.300 empreses a ser més competitives el 2018

L'agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat, Acció, va donar suport a 23.300 empreses, centres tecnològics i entitats l'any 2018, un 3,3% més que l'any anterior. Els programes i línies d'ajudes tenen l'objectiu d'enfortir la internacionalització, la innovació, la captació de finançament i els clústers, i impulsar la inversió estrangera a Catalunya.

En total, la suma de tots els projectes arriba als 997 milions d'euros, un increment del 25,5% respecte a l'any anterior. Segons Acció, aquestes iniciatives han suposat la creació directa i indirecta de 13.170 llocs de treball, una dada que també ha crescut notablement en relació al 2017, fins a un 29,7% més.

Acció ha donat suport el 2018 a 1.640 projectes d'empreses catalanes. Mitjançant la xarxa de 40 Oficines Exteriors de Comerç i d'Inversions al món, s'ha assessorat 1.600 projectes més d'empreses catalanes que han generat 447,5 milions d'euros d'exportacions. És a dir, per cada euro públic invertit en aquesta xarxa d'oficines s'han obtingut 29,6 euros d'exportacions per part d'empreses catalanes.

Pel que fa a la innovació, l'agència ha donat suport a més de 8.100 projectes durant el 2018 a través de serveis d'assessorament personalitzat i diverses línies d'ajut per garantir l'accés del teixit empresarial català a la innovació i incentivar projectes estratègics per a Catalunya. En total s'han mobilitzat més de 226 milions d'euros d'inversió en recerca i desenvolupament (R+D) privada per part d'empreses catalanes.

L'any passat es va crear la línia Innotec amb un pressupost d'1,4 milions d'euros que ha subvencionat projectes d'R+D entre empreses catalanes i agents tecnològics, o la consolidació del programa Cupons d'Innovació, gràcies al qual més de 70 empreses catalanes han accedit a ajuts de fins a 6.000 euros per començar a innovar. En l'àmbit de les start-ups, s'ha impulsat la presència d'aquest tipus d'empreses a 12 esdeveniments i congressos internacionals com The Next Web d'Amsterdam o la fira RISE de Hong Kong.

L'agència també ha ajudat les empreses catalanes a buscar finançament. Així, l'any passat es van acompanyar més de 3.100 projectes d'empreses amb programes com el Servei d'assessorament financer o la Xarxa d'inversors privats, un punt de trobada dels inversors per multiplicar les opcions de recerca de recursos.