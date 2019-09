Emprenedors catalans llancen al mercat un banc digital gestionat amb una app

Un grup d'emprenedors catalans ha llançat al mercat el primer neobanc de Barcelona, el bnc10. Es tracta d'un projecte impulsat per Manel Vallet, president executiu; David Montanyà i William McCahey, i liderat per Albert Llorens (CEO). bnc10 és una alternativa digital a la banca convencional i funciona a través d'una aplicació mòbil que permet als clients gestionar les despeses i moviments diaris «de manera ràpida, fàcil i intuïtiva». En l'oferta inicial hi ha un compte bancari personal gratuït i una targeta prepagament, però la idea és ampliar aquesta oferta amb les necessitats dels usuaris.

Llorens explica que l'objectiu de l'start-up és «créixer amb els consumidors i construir un producte a la seva mida que els ajudi a treure el màxim profit dels seus diners». L'aplicació també ofereix la possibilitat de demanar, pagar i dividir comptes amb amics, tres retirades d'efectiu al mes gratuïtes a qualsevol caixer del món, canvis de divises sense comissions i anàlisi de despeses i notificacions de moviments.