Les vendes del comerç creixen el 2,9% l'agost a Catalunya

Les vendes del comerç detallista van augmentar l'agost a Catalunya el 2,9% respecte al mateix mes del 2018, un percentatge per sota de la mitjana del 3,2% que va créixer al conjunt d'Espanya. Amb aquesta pujada del 3,2%, les vendes al detall sumen 11 mesos consecutius a l'alça, encara que l'avanç s'alenteix davant el juliol. Les vendes van créixer a totes les autonomies, liderades per Andalusia (5,5%), Madrid (4,9%) i Múrcia (3,9%), mentre que van repuntar per sota de la mitjana nacional a les Canàries (1,4%), les Balears (2,8%) i Catalunya (2,9%).