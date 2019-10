UP celebra que es reforcin les inspeccions sobre l'etiquetatge de carn

Unió de Pagesos (UP) celebra el compromís que ha assumit l'Agència Catalana del Consum (ACC) de posar en marxa l'any vinent una campanya d'inspecció sobre l'etiquetatge de la carn de boví, oví i cabrum, davant «l'alta taxa d'incompliment de la normativa actual», que denuncia el sindicat.

Segons UP, l'ACC ha adoptat aquest acord després de la reunió que els seus màxims responsables han mantingut aquest dilluns amb representants de l'organització agrària. D'aquesta manera, el Pla d'Acció 2020 de l'ens inclourà una atenció específica a l'etiquetatge de la carn i la pesca. Tot i que la normativa comunitària obliga a informar el consumidor sobre el país d'origen d'aquest tipus de carn, UP diu que «un alt percentatge de comerços segueixen incomplint la condició».

Al mateix temps, UP valora positivament la invitació de l'ACC perquè l'organització sigui present en el pròxim ple amb les associacions de consumidors de Catalunya per poder-los exposar la importància d'exigir un etiquetatge correcte dels productes.

L'any 2008, UP ja va exigir a l'ACC que obligués al compliment en el sector boví i, des d'aleshores, «s'han produït diverses campa-nyes d'inspecció que han fet que la situació hagi millorat considerablement respecte al principi encara que els nivells d'incompliment segueixen essent elevats», segons assenyala l'organització. Pel que fa a la carn d'oví i cabrum, la norma que obliga a la indicació del seu origen és més recent (del 2011) i «no s'aplica en una gran quantitat de productes».

Segons informes de la UE, una de les principals preocupacions dels consumidors és conèixer l'origen de la carn. Cal remarcar que les exigents normatives aplicades a la UE en relació amb la sanitat dels animals, el seu benestar, la seva alimentació i tants altres aspectes, estan molt per damunt de les normatives que s'apliquen a altres països tercers, des d'on s'importa carn d'aquestes espècies, segons UP.

El sindicat defensa que, des d'un punt de vista mediambiental, «no és sostenible consumir carn procedent d'altres llocs del món, no només per la despesa energètica i contaminació que suposa el seu transport, sinó també perquè a Catalunya tenim una producció suficient, produïda de forma sostenible i segura». En el cas de l'oví i el cabrum, «és prou coneguda la qualitat de la nostra carn, molt per damunt de la que procedeix de països tercers o fins i tot d'altres països de la UE», remarca Unió de Pagesos. L'organització assegura que la «decepció» que genera al consumidor el fet de consumir carn de menor qualitat «afecta negativament en el seu consum», i «només amb un etiquetatge sobre l'origen, es permetria al consumidor poder escollir el producte del país».